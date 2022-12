Sandra Quarta e Christian Zoda uccisi in Germania: fermato lo zio della 20enne leccese

É stato fermato lo zio di Sandra Quarta, la 20enne italiana trovata morta nel giardino dell’uomo che mercoledì 21 dicembre aveva ucciso il 23enne Christian Zoda ad Albstadt, in Germania, davanti al ristorante di famiglia.

Il 52enne Michele Quarta ha ucciso il 23enne Cristian Zoda davanti al ristorante del padre ad Albstadt

Le due morti sarebbero collegate tra di loro con il giovane, originario del messinese, che stava cercando di capire cosa fosse successo all’amica, scomparsa tra il 18 e il 19 dicembre. Gli inquirenti non escludono che sia questo il motivo che ha spinto il 52enne Michele Quarta a raggiungerlo e ad esplodere alcuni colpi d’arma da fuoco davanti all’attività del padre intorno alle 12. Il ragazzo è stato trasportato immediatamente in ospedale con i medici che hanno tentato disperatamente di salvargli la vita ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il 20 dicembre, il giorno prima del delitto, il 23enne aveva postato sul proprio profilo Facebook un annuncio con le foto di Sandra Quarta in cui si denunciava la sparizione della ragazza, dicendo che l’ultimo segno di vita risaliva alla domenica precedente e che la ragazza aveva lasciato “borsa, scarpe, giacca, occhiali, e cellulare a casa”.

Le due vittime, Christian Zoda e Sandra Quarta

La ragazza era scomparsa da giorni: ritrovata nel giardino di casa dello zio

Le forze dell’ordine sono riuscite rapidamente a bloccare l’uomo, che è risultato essere lo zio di Sandra Quarta, che aveva sparato e ucciso Christian Zoda. Aveva ancora l’arma con la quale ha compiuto il delitto. Durante l’interrogatorio il 52enne ha indicato agli inquirenti il luogo dove si trovava la ragazza che era stata seppellita nel giardino della sua abitazione.

Sembra che la ragazza sia stata colpita con una fucilata dal congiunto che sembra le avesse rivolto attenzioni particolari. Pare, infatti, che Sandra Quarta avesse confidato a Christian di temere lo zio. L’autopsia sulla giovane sarà fondamentale per comprendere se c’è stata anche violenza nei confronti della ventenne.

Il post appello pubblicato da Christian Zoda per Sandra Quarta

Sandra Quarta pare avesse confidato all’amico di temere il congiunto

Michele Quarta, come la nipote, era originario di Novoli, Lecce, e si era trasferito in Germania da oltre vent’anni ed aveva troncato i rapporti con tutti i suoi familiari. Christian Zoda, era nato a Messina e abitava nella zona di Boccetta, ma si era trasferito in Germania nel 2013 con i familiari, che nella cittadina tedesca gestiscono un ristorante-pizzeria italiana, dove il giovane lavorava. La madre, invece, è rimasta nel capoluogo di provincia siciliano.