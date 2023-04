Omicidio senzatetto Udine, mattanza di 4′ minuti: così Bruno Macchi ha ucciso Luca Tisi

Quattro minuti per compiere un’orrenda mattanza ed uccidere il senzatetto Luca Tisi a Udine nella notte tra venerdì 14 e sabato aprile. Il 58enne aveva trovato riparo nella galleria dell’ex cinema Capitol dove è stato brutalmente ammazzato da Bruno Macchi, un 28enne di origine brasiliana, con coltello seghettato da sub.

Il 28enne brasiliano ha confessato ma non è stato in grado di fornire un movente alla Polizia

Come è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di giovedì 20 aprile dal procuratore Massimo Lia le videocamere di sorveglianza sono state fondamentali per ricostruire l’accaduto. Nelle immagini si vede il killer arrivare incappucciato in bicicletta ed entrare nella galleria dell’ex cinema Capital per poi uscire dopo appena 4 minuti. Dopo 25′ minuti viene ripreso da un’altra telecamere in via Tiberio Deciani mentre rientra nella sua abitazione.

Il brasiliano è stato fermato dalla polizia e dopo un lungo interrogatorio, durante il quale si è mostrato molto collaborativo, ha confessato l’omicidio di Luca Tisi. “Macchi non è stato in grado di fornire un movente convincente per il massacro, soprattutto vista la brutalità con la quale ha agito” – ha precisato il procuratore Lia durante la conferenza stampa alla Questura di Udine.

Il 28enne ha consegnato agli inquirenti l’arma del delitto (il coltello seghettato da sun) con l’attività investigativa che prosegue per far chiarezza sul movente. Oltre all’omicidio saranno contestati a Bruno Macchi le aggravanti dei futili motivi, della crudeltà e della minorata difesa. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia.

Luca Tisi

Bruno Macchi ha colpito con brutalità Luca Tisi con un coltello seghettato da sub, il coinquilino estraneo ai fatti

La polizia avevano fermato anche il coinquilino del brasiliano che è risultato estraneo ai fatti ma è stato accompagnato al Cpr di Gradisca per procedere all’espulsione in quanto è risultato irregolare. Il senzatetto Luca Tisi era diventato un volto familiare per i residenti. Nonostante vivesse per strada era sempre bene curato. Sembra che al momento del delitto avesse duemila euro con sé. Gli inquirenti avevano ascoltato anche l’ex moglie, costernata e incredula per quanto accaduto al 58enne.