Omicidio Sofia Castelli, 24 anni ad Atqaoui: genitori della vittima in lacrime, l’amica: ‘Non è giustizia’

Sgomento e rabbia tra i familiari e gli amici di Sofia Castelli al momento della lettura della sentenza da parte della prima Corte d’Assise di Monza, che ha condannato a 24 anni Zakaria Atqaoui per l’omicidio dell’ex fidanzata, accoltellata a 20 anni nel sonno il 29 luglio scorso a Cologno Monzese.

Omicidio Sofia Castelli, la Corte d’Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche a Zakaria Atqaoui

La Corte d’Assise, presieduta da Carlo Ottone De Marchi, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti sulle contestate aggravati, respingendo di conseguenza le richieste della pubblico ministero Emma Gambardella, che nella requisitoria aveva chiesto la condanna all’ergastolo per “un assassino feroce”. La madre della vittime, la signora Daniela, è scoppiata a piangere disperata tra le braccia del padre Diego, entrambi usciti velocemente senza parlare con i giornalisti. “Una sentenza severa ma ingiusta” – commenta il legale dei genitori Gabriele Maria Vitiello, seguito dall’avvocato degli altri familiari Giuseppe Policastro: “Non credo sia stata fatta giustizia in quest’aula. Non credo che siano state valutate adeguatamente la premeditazione e le altre aggravanti, credo non sia stata una sentenza giusta”.

È andata via in lacrime anche Aurora Fiameni, la migliore amica di Sofia che dormiva nella stanza accanto a quella in cui la ragazza è stata uccisa. Fiameni ha riversato tutta la sua amarezza qualche ora più tardi sui social dove, rivolgendosi direttamente a Atqaoui, ha scritto: “Hai ucciso una ragazza a coltellate mentre dormiva e hai avuto soltanto 24 anni. È una vergogna. Hai distrutto famiglie e rovinato vite ma tu fra 24 anni sarai fuori mentre Sofia non tornerà più. È surreale, questa è l’Italia, questa non è giustizia”.

Delusi e in lacrime i genitori della vittima, la miglior amica di Sofia: ‘É una vergogna, questa è l’Italia’

Soddisfatto invece il difensore di Zakaria Atqaoui, Vainer Burani: “Credo che leggeremo nella sentenza che si è trattato di un delitto d’impeto, che si è verificato quando dentro a quella casa ha realizzato quanto stava succedendo e ha perso il controllo”. Tra 90 giorni la Corte d’Assise depositerà le motivazioni della sentenza, a quel punto la procura deciderà se ricorrere in appello.