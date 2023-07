Sofia Castelli uccisa nel sonno, l’ex si è impossessato delle chiavi e si è nascosto nell’armadio

Si era impossessato delle chiavi il giorno prima quando so era recato nell’abitazione di Corso Roma con la scusa di portarle qualcosa da mangiare. L’ex fidanzato di Sofia Castelli, 20enne vittima di femminicidio a Cologno Monzese, era convinto che l’avrebbe sorpresa con un altro.

Zakaria Atqauoi era convinto di sorprendere Sofia Castelli con un ragazzo, lo stratagemma per impossessarsi delle chiavi

Zakaria Atqauoi, 23 anni, sapeva che la famiglia della giovane era in vacanza e che la ragazza avrebbe trascorso la serata in discoteca e secondo gli inquirenti avrebbe premeditato l’omicidio. L’uomo l’avrebbe attesa di nascosto in un armadio nell’appartamento del quale il giorno prima aveva rubato le chiavi. Sofia Castelli, la vittima, 20 anni, è tornata all’alba con un’amica nell’abitazione in provincia di Milano.

L’ex fidanzato ha atteso che le due ragazze si addormentassero e poi ha preso un coltello dalla cucina, è andato nella camera dove Sofia dormiva e l’avrebbe colpita alla gola nel sonno. Come riferito dal Corriere della Sera sarebbe questa la ricostruzione pubblicata dell’omicidio avvenuto al quarto piano di una palazzina di Cologno Monzese nelle prime ore di sabato 29 luglio. L’autopsia dovrà chiarire se la ragazza prima di morire ha cercato in qualche modo di difendersi.

Ha atteso che l’ex si addormentasse per accoltellarla alla gola, nell’altra stanza l’amica non si è accorta di nulla

L’amica, che dormiva in una camera vicina, non si sarebbe accorta di nulla. Il giovane ha avvicinato per strada una pattuglia della Polizia locale e ha subito confessato il delitto.

Gli investigatori hanno recuperato il coltello e il telefonino della ragazza, non quello di lui. Nelle prossime ore il 23enne italo-marocchino, che è in carcere a Monza dopo il fermo, sarà ascoltato dal gip per l’interrogatorio di garanzia.