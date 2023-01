Omicidio suicidio Bellaria, l’ex vigile poeta uccide l’amica e si toglie la vita

Un omicidio suicidio si è consumato a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, intorno alle 16 di sabato 14 gennaio in via Rossini. Vittorio Cappuccini, 82enne ex agente di polizia municipale, aveva dato appuntamento a Oriana Brunelli, 70 anni, con la quale aveva avuto una relazione, nel parcheggio antistante l’Istituto Giordano dove erano arrivati con le rispettive auto.

L’82enne Vittorio Cappuccini ha ucciso la 70enne Oriana Brunelli in via Rossini

L’uomo è sceso dalla sua Renault Twingo ed ha avuto una breve discussione con la donna prima di estrarre la pistola ed ucciderla nell’abitacolo della Panda di sua proprietà. Cappuccini è tornato in auto, ha rivolto l’arma verso di sé e si è tolto la vita con un colpo in testa. Alcuni passanti hanno visto i corpi esamini ed hanno immediatamente allertato i soccorsi con i medici del 118 che non hanno potuto che accertare il decesso dell’82enne e di Oriana Brunelli.

L’appuntamento al parcheggio e il dramma: l’ex agente di polizia municipale si è ucciso dopo il delitto

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. In via Rossini è intervenuto il magistrato di turno, Paolo Gengarelli, e il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Mario La Mura oltre al medico legale per l’esame esterno dei corpi. Da chiarire i motivi che hanno spinto l’uomo ad uccidere l’amica e se l’omicidio sia collegato alla relazione che avevano avuto in passato. Vittorio Cappuccini era molto conosciuto a Bellaria Igea Marina per le sue poesie.