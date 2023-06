Coppia trovata morta a Roma dopo annuncio su Facebook: l’ipotesi del suicidio condiviso

Aveva deciso di farla finita dopo aver appreso un responso medico. Volontà che avevano espresso pubblicamente tra biglietti lasciati in casa ed un messaggio su Facebook che ha anticipato il drammatico epilogo per una coppia legata dalla comune passione per la musica d’opera.

La 64enne Simona Lidulli trovata morta nel suo appartamento, Valerio Savino in auto

La vicenda si è consumata la mattina di martedì 13 giugno intorno alle 11:30 nella zona di ‘Roma 70’, a sud est della Capitale, tra Ardeatina e Laurentina. Protagonisti e vittime al tempo stesso della storia sono Simona Lidulli, 64 anni, ed il compagno 63enne, Valerio Savino, impiegato con la passione del tiro a segno.

Gli inquirenti, allo stato, ritengono che la morte della donna, trovata senza vita in casa, in via Consolini, per un colpo d’arma da fuoco alla testa, sia arrivata per prima. Poi l’uomo è andato in auto nella zona di sosta del centro commerciale I Granai poco distante, ha parcheggiato, e l’ha fatta finita usando la pistola. Gli inquirenti ritengono che i gesti estremi siano stati condivisi, frutto di un percorso comune, iniziato forse con il responso di una analisi clinica.

Il post su Facebook dell’uomo: ‘La mia vita terrena e quella di Simona finisce qui’

“Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finisce qui. Insieme da sempre e per sempre. n pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell’Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male” – ha scritto Valerio Savino e quasi contestualmente è apparso sul profilo di Simona Lidulli un post con scritto “Addio”.

Post che hanno fatto scattare l’allarme con la richiesta di intervento ai carabinieri. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Nelle prossime ore saranno disposte le autopsie sui due corpi.