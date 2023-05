Omicidio Torremaggiore, il papà di Gessica: ‘Il diavolo nel cervello’, la smentita del fratello del presunto amante

Al pm ha detto che è stato la moglie a convincerlo a restare a casa dopo aver scoperto che aveva una relazione extraconiugale ed averle chiesto perdono.

Il 45enne Taulant Malaj ha confessato di aver uccisa il presunto amante della moglie e la figlia Gessica, 16 anni, che ha tentato disperatamente di difendere la madre. “Non ho visto nulla. Avevo il nero davanti, era tutto buio e avevo il diavolo nel cervello“. È quanto avrebbe al magistrato inquirente che lo ha interrogato nella caserma dei carabinieri di San Severo.

L’uomo di origine albanese , residente a Torremaggiore, in provincia di Foggia, ha ucciso il 51enne Massimo De Santis, commerciante, per motivi di gelosia e con lo stesso coltello da cucina si è scagliato contro la figlia Gessica, 16 anni, colpita a morte nel tentativo di calmare il padre nella notte fra il 6 e il 7 maggio.

Il figlio di 5 anni si è salvato nascondendosi dietro il divano

La 39enne consorte, Tefta, è rimasta ferita nella colluttazione ed è ricoverata in ospedale. Appena le sue condizioni di salute lo consentiranno sarà ascoltata dai carabinieri.

Il figlio di 5 anni di Taulant Malaj si è salvato nascondendosi dietro il divano del soggiorno di casa. Il ​​fratello dell’assassino reo confesso e la cognata, tra i primi a recarsi nell’appartamento in via Togliatti, l’avrebbero trovato in evidente stato di choc.

Il fratello del 51enne ucciso la notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio con 21 coltellate ha smentito che avesse una relazione con la moglie dell’assassino. “Non c’era niente di niente, mio ​​fratello non aveva neanche modo di incontrarsi con la signora, nemmeno al bar dove lei veniva con le amiche a fare colazione dopo aver portato i figli a scuola: a quell’ora Massimo dormiva ancora perché lui, che nel bar faceva di tutto, dal pasticcere al banconista, chiudeva il locale la sera tardi” – ha invece riferito all’Ansa Gianluca De Santis.

Taulant Malaj con il figlio

Il fratello di Massimo De Santis: ‘Mio fratello non era l’amante dalla signora’

Agli inquirenti Taulant Malaj ha raccontato che Massimo De Santis era l’amante della moglie e che ha perso le staffe, dopo aver deciso di non allontanarsi dal tetto coniugale, la moglie che chattava con il vicino mentre era a letto con lui. Per accertare l’ esistenza della presunta relazione extraconiugale e dello scambio di messaggi su una chat tra la moglie dell’assassino e la vittima, gli investigatori dell’Arma hanno sequestrato i telefoni cellulari della donna, del marito e della figlia.