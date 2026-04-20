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Omicidio Vasto, il padre di Andrea Sciorilli confessa: ucciso con un’accetta, aveva denunciato il figlio

DiRedazione

Pubblicato: 20 Apr, 2026 - ore: 16:37 #Andrea Sciorilli, #Antonio Sciorilli, #omicidio, #Vasto
Il papà di Andrea Sciorilli ha confessatoIl papà di Andrea Sciorilli ha confessato

Omicidio Vasto: Antonio Sciorilli confessa dopo ore di interrogatorio

Una svolta drammatica che ribalta completamente lo scenario iniziale. Per l’omicidio di Andrea Sciorilli, 21 anni, fermato il padre Antonio Sciorilli, 52 anni, che dopo ore di interrogatorio avrebbe confessato.

L’uomo, dirigente dell’ufficio legale della Asl Lanciano Vasto Chieti, è stato ascoltato a lungo dai carabinieri nella caserma di Vasto, fino ad ammettere le proprie responsabilità davanti agli investigatori.

Il provvedimento di fermo è stato disposto dalla Procura di Vasto, coordinata dalle pm Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin. Nelle prossime ore sarà formalizzata l’accusa.

“Lite familiare degenerata”: la pista che porta al delitto

Le indagini, inizialmente aperte su più ipotesi, hanno preso rapidamente una direzione precisa.

La discussione per il lavoro e il contesto familiare

Secondo quanto emerso, il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite in ambito domestico. Nella circostanza il motivo della discussione sarebbe l’occupazione all’Asl, come ispettore, che il 52enne aveva trovato al figlio. Lavoro che non rispondeva con le aspirazioni di Andrea Sciorilli I rapporti tra padre e figlio non sarebbero stati sereni già da tempo.

Nel 2024, infatti, il 52enne aveva denunciato il figlio per episodi di violenza domestica, con l’attivazione del codice rosso. Situazioni di sofferenza familiare che aveva manifestato anche la sorella.

Un elemento che ora assume un peso decisivo nella ricostruzione.

Il garage, il sangue e il luminol: la scena del crimine

Andrea Sciorilli era stato trovato senza vita nel pomeriggio all’ingresso del garage del condominio dove viveva con la famiglia.

I rilievi decisivi

Il corpo presentava diverse ferite al torace, inferte con violenza. Gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti grazie alle tracce di sangue.

Determinanti i rilievi della Scientifica, che con l’utilizzo del luminol ha individuato tracce sul pianerottolo dell’abitazione, nell’ascensore e nel garage.

Un percorso che avrebbe portato direttamente alla verità.

L’arma del delitto: trovata dopo la confessione

Uno dei passaggi chiave arriva proprio durante l’interrogatorio.

Il padre avrebbe indicato agli inquirenti il luogo in cui era stata nascosta l’arma utilizzata per uccidere il figlio: un’accetta.

Un dettaglio che conferma la brutalità dell’aggressione e rafforza il quadro accusatorio.

Dal ritrovamento alla confessione: le ore decisive

Tutto si è consumato in poche ore. Dal ritrovamento del corpo alle prime dichiarazioni, fino al fermo.

Antonio Sciorilli, assistito dall’avvocato Massimiliano Baccalà, ha inizialmente fornito la propria versione, per poi cedere durante il lungo interrogatorio.

Al termine è stato trasferito in carcere.

Comunità sconvolta: incredulità per una tragedia familiare

La vicenda ha scosso profondamente Vasto. Non solo per la morte di un giovane di 21 anni, ma per il contesto in cui è maturata.

Una tragedia che si consuma dentro casa, tra padre e figlio, lasciando una comunità intera sotto shock.

“Profondo dolore”: le parole delle istituzioni

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso cordoglio e sgomento.

“Una vicenda che colpisce l’intera comunità abruzzese”.

Parole che riflettono il clima di incredulità e dolore che accompagna queste ore.

Sviluppi: attesa per la conferenza della Procura

Nel pomeriggio è attesa una conferenza stampa del procuratore di Vasto, Domenico Angelo Raffaele Seccia, che farà il punto sugli sviluppi investigativi.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica e chiarire ogni responsabilità.

Ma un punto ormai è chiaro: quella che sembrava un’aggressione misteriosa si è trasformata in una tragedia familiare.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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