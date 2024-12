Orrore in Algeria, brucia vivi 4 figli dopo averli cosparsi di benzina: l’agghiacciante ricostruzione

Un padre ha bruciato vivi quattro figli dopo averli cosparsi di benzina all’interno di un edificio in costruzione. É accaduto nel sud dell’Algeria come riportano vari media citando una conferenza stampa della magistratura.

Plurimo infanticidio a Ghardaia, l’uomo ha prelevato i figli della prima moglie con una scusa e li ha bruciati in un edificio

Secondo il resoconto del sito del quotidiano Echorouk, la Procura come movente evoca solo il fatto che l’uomo “soffriva di depressione”. Il plurimo infanticidio è stato perpetrato martedì 10 dicembre in provincia di Ghardaïa, 600 km a sud di Algeri: le vittime sono due gemelli undicenni, un bimbo di cinque e un altro di quattro anni. I corpi sono stati scoperti il giorno dopo. L’uomo, indicato con le iniziali di Kh.A., ha confessato di aver preso in auto i piccoli avuti da una delle sue due mogli, di averli portati in un’area disabitata con la scusa di fare un giro con loro. Una volta arrivati in un luogo appartato li ha cosparsi di benzina, una tanica da cinque litri. Dopo averli bruciati, è tornato ad Hraoua, in provincia di Algeri, dove è stato arrestato nella propria abitazione.

Sui bambini anche tracce di strangolamento, le vittime hanno inalato anche fumo tossico

Ad allertare la Gendarmeria era stata l’altra moglie (in Algeria la poligamia è lecita) a cui l’uomo il giorno dopo aveva confidato il proprio crimine. Secondo il medico legale dell’ospedale di Ghardaïa che ha effettuato le autopsie, i quattro bambini sono morti per strangolamento e inalazione di fumo tossico e i loro corpi hanno riportato ustioni di terzo grado. L’indagato ha spiegato di aver agito in questo modo perché stava attraversando un periodo di “depressione”.