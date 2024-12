Omicidio Silvia Nowak, fermato il compagno: ‘Rapporti non idilliaci’, uccisa con corpo contundente

È stato sottoposto a fermo dai carabinieri della compagnia di Agropoli il 62enne tedesco Kai Dausel, compagno di Silvia Nowak, trovata morta il 18 ottobre scorso a Ogliastro Marina, frazione di Castellabate, in provincia di Salerno, tre giorni dopo la la sua scomparsa.

Il 62enne tedesco Kai Dausel fermato per omicidio e distruzione di cadavere

Le indagini effettuate dai i carabinieri della compagnia di Agropoli hanno consentito di raccogliere, secondo quanto riferito dagli investigatori in conferenza stampa, “fortissimi elementi” a carico di Kai Dausel, il 62enne tedesco che lunedì 16 dicembre è stato sottoposto a fermo per l’omicidio della 53enne tedesca, rinvenuta in una pineta. L’uomo si trova in carcere per omicidio e distruzione di cadavere. I dettagli dell’inchiesta sono stati resi noti in conferenza stampa dal procuratore facente funzioni di Vallo della Lucania, Antonio Cantarella.

“Il movente è ancora in fase di accertamento” – ha sottolineato Cantarella per il quale potrebbe essere trattato anche di “un atto impulsivo”. La donna, secondo quanto è emerso dall’esame autoptico, sarebbe stata “attinta da percosse con un oggetto contundente, alla testa ha una frattura da sfondamento ed ha ricevuto lesioni alla gola e al bacino”.

La 53enne sarebbe stata uccisa nello stesso giorno in cui è scomparsa, il 15 ottobre. Fondamentali ai fini delle indagini sono risultate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona ed i rilievi dei carabinieri del Ris.

“Hanno rinvenuto su un paletto della recinzione confinante con la pineta una traccia ematica riconducibile alla persona scomparsa” – ha spiegato Cantarella in conferenza stampa, aggiungendo che quando il corpo è stato dato alle fiamme, “la donna era già morta in quanto gli organi della respirazione non hanno inalato fumo”.

“Riteniamo che il decesso sia contestuale alle percosse subite e conseguenza di una copiosa fuoriuscita ematica”. Dalle indagini non sono emersi precedenti casi di violenza domestica ma è stato appurato che i rapporti tra i due non erano “idilliaci”.

Le tracce ematiche sul paletto della recinzione: ‘Decesso contestuale alle percosse subite’

All’atto del ritrovamento, il corpo presentava ferite lacero-contuse e bruciature. Silvia Nowak è scomparsa da casa martedì 15 ottobre e le indagini sono scattate subito dopo la denuncia presentata dal compagno ai carabinieri di Santa Maria di Castellabate. Il corpo è stato trovato tre giorni dopo. Il 15 novembre, a un mese dalla sua morte, Silvia Nowak è stata ricordata a Ogliastro Marina con una marcia silenziosa e la deposizione di lumini e rose nei pressi del luogo del ritrovamento del cadavere, omaggio al quale ha partecipato anche lo stesso Dausel,