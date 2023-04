Orsa JJ4 catturata e trasferita al Casteller: la battaglia al Tar per l’abbattimento, la proposta del Lav

“In tempi celeri rispetto alle problematiche procedurali e tecniche, il nostro Corpo forestale è riuscito a catturare JJ4 mediante trappola a tubo“. L’orsa che ha ucciso il 5 aprile il 26enne Andrea Papi sui monte Peller è finita in trappola intorno alle 23 di lunedì 17 aprile come riferito dalla Provincia Autonoma di Trento.

L’orsa che ha ucciso Andrea Papi catturata con la trappola a tubi, liberati tre cuccioli

Nella trappola a tubo, attirati dall’aroma della frutta, erano presenti anche i suoi tre ‘cuccioloni’ di 35-40 chilogrammi di peso che, secondo i forestali trentini, sono autosufficienti e sono già stati liberati. JJ4 è stata trasportata al Casteller dove si trova anche M49.

Ora si attende la decisione del Tar di Trento, con udienza fissata per l’11 maggio, per conoscere il destino plantigrado che aveva distrutto le fototrappole distribuite sul territorio dai forestali per monitorare i suoi spostamenti. L’area dove è avvenuta la cattura si trova nelle vicinanze del torrente Meledrio.

Se il Tar di Trento dà il via libera si provvederà all’eutanasia JJ4, il Lav spinge per il trasferimento all’estero

Se sarà accolta la richiesta della revoca della sospensiva si provvederà all’abbattimento dell’orsa per eutanasia. Il Tar del capoluogo trentino ha chiesto a Ispra ulteriore documentazione e di esprimersi in merito al trasferimento dell’orsa.

La LAV – Lega Anti Vivisezione ha annunciato che sarà a Trento mercoledì 19 aprile per incontrare il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, con l’obiettivo di organizzare il trasferimento dell’orsa nel rifugio-santuario individuato all’estero dall’associazione e vedere l’orsa al Casteller per provare a verificare le condizioni di detenzione.