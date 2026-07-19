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Rivolta d’Adda, morto Osvaldo Anziutti: lo schianto in scooter lo sbalza nel canale, il corpo recuperato 300 metri più a valle

DiRedazione

Pubblicato: 19 Lug, 2026 - ore: 19:12 #incidente Rivolta d'Adda
Il luogo del tragico incidente nel cremoneseIl luogo del tragico incidente nel cremonese

La vittima aveva 59 anni e viveva a Fara Gera d’Adda

Una domenica che doveva essere come tante altre si è trasformata in tragedia lungo la Strada Provinciale 90, a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona. A perdere la vita è stato Osvaldo Anziutti, 59 anni, residente a Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo, morto in seguito a un violentissimo incidente tra il suo scooter e un’automobile.

L’impatto è stato così violento da scaraventare il motociclista all’interno di un canale irriguo che costeggia la carreggiata. Il suo corpo è stato recuperato soltanto dopo una complessa operazione di ricerca, a circa 300 metri dal punto dello schianto.

Il drammatico incidente sulla Provinciale 90

La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno lungo il rettilineo che collega la rotatoria della Rivoltana a Pandino, all’altezza dell’incrocio con la vecchia strada per Agnadello.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, Osvaldo Anziutti stava percorrendo quel tratto in sella al suo scooter di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Fiat 500 guidata da un automobilista di 32 anni residente ad Agnadello.

L’urto è stato devastante.

Il 59enne ha sfondato il parabrezza dell’auto prima di essere sbalzato fuori dalla carreggiata e finire nel canale artificiale alimentato dalla corrente.

Il corpo trascinato dall’acqua

Dopo la caduta nel corso d’acqua, il corpo della vittima è stato trascinato per centinaia di metri.

Le ricerche hanno richiesto un intervento particolarmente delicato. I Vigili del Fuoco, insieme ai soccorritori, hanno lavorato a lungo anche grazie alla collaborazione del camparo, che ha abbassato il livello dell’acqua per facilitare le operazioni.

Solo in quel momento è stato possibile recuperare il corpo di Osvaldo Anziutti, ritrovato nella roggia in località Pegolotta, circa 300 metri più a valle rispetto al punto dell’impatto.

Per il motociclista non c’era ormai più nulla da fare.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Crema, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Milano.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso del 59enne.

L’automobilista coinvolto nello schianto ha riportato alcune contusioni ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano per accertamenti.

La salma della vittima è stata trasferita all’obitorio di Cremona, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si cerca di ricostruire la dinamica

Gli agenti della Polizia Stradale stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

Saranno fondamentali i rilievi effettuati sul posto, le testimonianze raccolte e gli accertamenti tecnici sui veicoli coinvolti per stabilire cosa abbia provocato il violento impatto all’incrocio tra la Provinciale 90 e la strada per Agnadello.

L’ennesima tragedia sulle strade lombarde lascia nel dolore la comunità di Fara Gera d’Adda, dove Osvaldo Anziutti era molto conosciuto. Una vita spezzata in pochi istanti lungo un tratto di strada che, ancora una volta, si è trasformato nel teatro di un drammatico incidente mortale.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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