Mattia Marciano sposa Camilla Fardella: l’ex tronista di Uomini e Donne dice sì, il figlio Alberto emoziona tutti

Mattia Marciano ha detto sì a Camilla Fardella

L’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha coronato il suo sogno

Dalla televisione alla vita lontano dai riflettori, fino al giorno più importante. Mattia Marciano ha pronunciato il suo “sì” a Camilla Fardella, coronando una storia d’amore costruita passo dopo passo, lontano dal clamore del piccolo schermo.

L’ex tronista di Uomini e Donne è diventato ufficialmente marito sabato 18 luglio, durante una cerimonia celebrata a Napoli davanti a familiari, amici e alle persone più care. A rendere ancora più speciale il momento è stata la presenza del loro figlio Alberto, vero protagonista della giornata.

L’ingresso in chiesa con il piccolo Alberto

Tra gli istanti più emozionanti del matrimonio c’è stato sicuramente l’arrivo dello sposo.

Mattia Marciano ha percorso la navata della chiesa tenendo per mano il piccolo Alberto, nato nel 2024 dall’amore con Camilla Fardella. Una scena che ha commosso gli invitati e che è stata immortalata nei video pubblicati sui social dagli sposi e dai presenti.

Terminata la celebrazione religiosa, la festa è proseguita in una suggestiva location immersa nel verde di Roccamonfina, in provincia di Caserta, dove gli invitati hanno preso parte all’aperitivo, al pranzo e al tradizionale taglio della torta.

La sorpresa prima delle nozze

Le emozioni erano iniziate già la sera precedente.

Alla vigilia del matrimonio, Mattia Marciano aveva voluto sorprendere la futura moglie con un romantico mazzo di rose rosse accompagnato dalle note di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, una dedica che aveva anticipato il grande giorno e conquistato i follower della coppia.

Un gesto semplice ma significativo, condiviso sui social insieme ad alcuni momenti che hanno accompagnato il conto alla rovescia verso il matrimonio.

L’amore nato lontano dalle telecamere

La storia tra Mattia Marciano e Camilla Fardella è iniziata nel 2020, quando l’ex protagonista del dating show aveva ormai scelto di allontanarsi definitivamente dal mondo della televisione.

Quattro anni dopo è arrivato il piccolo Alberto, che ha consolidato ulteriormente il legame della coppia fino alla decisione di sposarsi.

Già nello scorso mese di aprile i due avevano formalizzato la loro unione con la firma in Comune a San Giorgio a Cremano, mentre la cerimonia religiosa celebrata in questi giorni rappresenta il coronamento del loro percorso insieme.

Da Uomini e Donne alla professione di odontoiatra

Il grande pubblico ricorda Mattia Marciano per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2017.

Prima corteggiatore di Rosa Perrotta, successivamente salì sul trono scegliendo Vittoria Deganello. Una relazione che, però, terminò dopo pochi mesi lontano dalle telecamere.

Archiviata definitivamente quell’esperienza, Marciano ha cambiato completamente vita, dedicandosi alla professione di odontoiatra, attività che svolge prevalentemente tra Napoli e la sua provincia.

Oggi il suo profilo social racconta soprattutto la quotidianità della famiglia, il lavoro e i momenti trascorsi con la moglie e il figlio, lasciando definitivamente alle spalle il mondo dei reality e dei programmi televisivi.

Con il matrimonio celebrato a Napoli si apre così un nuovo capitolo per Mattia Marciano e Camilla Fardella, una coppia che ha scelto di costruire il proprio futuro lontano dai riflettori ma condividendo con amici e follower uno dei giorni più importanti della loro vita.