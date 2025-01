Cremona, Elisa Marchesini travolta e uccisa da un bus a 15 anni mentre va a scuola: compagni sotto choc

Elisa Marchesini investita da un pullman

Si chiamava Elisa Marchesini la 15enne travolta e uccisa venerdì 31 gennaio da un bus mentre si recava a scuola, al liceo Anguissola di Cremona, dove frequentava la seconda classe ad indirizzo economico e sociale. La ragazza stava attraversando via Dante a piedi quando alle 7:50 è stata investita dall’autobus carico di studenti.

Elisa Marchesini stava attraversando sulle strisce, l’ipotesi del rosso al semaforo pedonale

Potrebbe essere stata una distrazione ad innescare l’incidente: stando ai primi accertamenti, eseguiti dagli agenti della Polizia locale attraverso rilievi e raccolta di testimonianze, la 15enne avrebbe attraversato sulle strisce con il semaforo pedonale rosso e per il conducente del bus, un 55enne, non sarebbe stato possibile evitare l’urto. Elisa è morta sul colpo.

A terra, sparpagliati sull’asfalto, zaino, astuccio e libri. Centinaia i messaggi sui social per ricordare la ragazza che compagni, insegnanti e preside definiscono “solare, sempre allegra e disponibile e aperta al dialogo con tutti”. Elisa Marchesini non aveva mai perso un solo giorno di scuola.

Intanto gli agenti della Polizia locale proseguono le indagini: in particolare attendono di poter risentire l’autista del bus, portato in ospedale in stato di shock, e di visionare nel dettaglio le immagini delle telecamere posizionate sul semaforo. La salma della ragazza è stata trasportata attorno alle 10:45.

La nota di Arriva Italia: ‘L’autista ha immediatamente attivato la procedura di emergenza’

“L’azienda esprime profondo cordoglio nei confronti della famiglia della vittima e vicinanza all’autista coinvolto, e sta collaborando con le autorità competenti per ricostruire la dinamica puntuale dell’accaduto”. È quanto si legge in una nota di Arriva Italia, l’azienda di trasporti del bus coinvolto nell’incidente in cui questa mattina è morta una studentessa 15enne, a Cremona.

“L’autista, in seguito all’incidente, ha immediatamente fermato il mezzo e attivato la procedura di emergenza prevista contattando tempestivamente forze dell’ordine e soccorso medico” – specifica la società