Padova, 12enne travolta da treno merci: ha attraversato i binari col passaggio a livello chiuso

Una ragazzina di 12 anni è in gravissime condizioni dopo essere stata investita giovedì 10 ottobre dalla motrice di un treno merci in corrispondenza del passaggio a livello di via Friburgo, sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale a Padova.

Padova: la ragazzina è ricoverato in condizioni gravissime, era in via Friburgo con delle amiche

Immediatamente sono arrivati i sanitari del Suem 118, una squadra di vigili del fuoco e la Polfer. Dopo essere stata stabilizzata l’adolescente è stata portata in ospedale; le sue condizioni sono critiche. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle Polfer; intervenuta con la polizia e i carabinieri; non è escluso che la piccola possa aver provato ad attraversare i binari mentre il passaggio a livello era chiuso. Sotto choc il macchinista.

Secondo una prima ricostruzione la ragazzina si trovava con alcune amiche quando ha oltrepassato le barriere. Inevitabilmente la viabilità su rotaia ha subito importanti rallentamenti per consentire agli operatori di completare le singole attività dopo l’incidente al passaggio a livello di Padova in via Friburgo.