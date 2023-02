Padova, Edoardo Zattin si soffia il naso e muore a 18 anni durante un allenamento

É morto improvvisamente a 18 anni durante gli allenamenti in palestra Move di Monselice, in provincia di Padova. Edoardo Zattin, originario di Este, praticava boxe e si è sentito improvvisamente male la sera di mercoledì 21 febbraio quando si è fermato per soffiarsi il naso.

La situazione è parsa subito serie con i soccorsi che sono stati immediatamente allertati con il personale del Suem che ha trasportato il giovane all’ospedale di Schiavonia, Padova, ma con il trascorrere delle ore il quadro clinico è peggiorato con il ricovero nel reparto neurochirurgica con la morte cerebrale che è stata dichiarata giovedì 24 febbraio.

Restano da chiarire le cause del decesso con la Procura di Padova che ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. Quasi certamente sarà disposta l’autopsia nella speranza di acquisire elementi utili a ricostruire le cause che hanno provocato il decesso. Sconvolti i genitori che hanno autorizzato l’espianto degli organi di Edoardo Zattin nella speranza di dare un futuro migliore a chi sta lottando per restare aggrappato alla vita.

Il 18enne d’Este amava lo sport ed era conosciuto per la dinamicità, intraprendenza e generosità. Aveva iniziato giocando a calcio, con l’AC Este 1920, ma ben presto si era dedicato al basket dimostrando di avere la stoffa per fare un percorso importante con il Redentore di Este. Nel 2020 il trasferimento alla Vis 2008 Ferrara che ha manifestato su Facebook cordoglio e vicinanza ai genitori, mamma Manuela Borile e papà Enrico Zattin.