Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Dramma a Fermo: materassino si ribalta e 15enne annega, salvi padre e zio

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 14 Ago, 2025 - ore: 21:35 #annegamento, #Empoli, #Fermo
La tragedia si è consumata su una spiaggia di FermoLa tragedia si è consumata su una spiaggia di Fermo

Una vigilia di Ferragosto che doveva essere dedicato al relax si è trasformato in una tragedia irreparabile sulla costa fermana. Un ragazzo di appena 15 anni ha perso la vita annegando nelle acque tra Casabianca di Fermo e Lido San Tommaso. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il pomeriggio di mare

Era circa metà pomeriggio, intorno alle 15:00, quando il giovane, di origini cinesi ma nato e residente a Empoli, si trovava in acqua con il padre e lo zio. Stavano godendosi una giornata di mare durante le vacanze estive nel Fermano.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava usando un materassino quando, improvvisamente, l’equilibrio si è spezzato. Il gonfiabile si è ribaltato e il 15enne è finito in acqua, senza riuscire a riemergere.

Il salvataggio del padre e dello zio

Erano le 15:30 quando dalla spiaggia libera è partito l’SOS al 118. Tre persone risultavano in difficoltà in mare. La guardia costiera è riuscita a mettere in salvo il padre e lo zio, che avevano tentato disperatamente di cercare il ragazzo, salendo persino sugli scogli per avvistarlo. Purtroppo, nel frattempo, le tracce del 15enne erano svanite.

La ricerca sott’acqua
Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco. È stato uno di loro a localizzare il giovane, già in condizioni gravissime, nelle acque antistanti il litorale.

Il tentativo di rianimazione

Una volta riportato sulla battigia, il ragazzo è stato immediatamente affidato ai sanitari. Sono iniziate le manovre di rianimazione cardio-polmonare, con lunghi massaggi cardiaci e procedure di emergenza.
Nonostante gli sforzi, il cuore del giovane non ha ripreso a battere. È stato dichiarato morto poco dopo, tra lo sgomento dei bagnanti presenti.

Una comunità sotto shock

Il giovane viveva a Empoli, in Toscana, e si trovava nel Fermano per trascorrere un periodo di vacanza con la famiglia. La notizia della sua morte ha scosso profondamente sia la comunità toscana che quella marchigiana.

Molti testimoni hanno raccontato di aver assistito impotenti alla scena, rimanendo colpiti dalla disperazione del padre e dello zio.

Le indagini

Le autorità stanno raccogliendo tutte le testimonianze e le informazioni utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude che il mare, pur sembrando calmo, possa aver nascosto correnti insidiose.

La pericolosità delle giornate apparentemente tranquille

Gli esperti ricordano che anche in assenza di onde alte il mare può essere pericoloso, soprattutto per chi si allontana dalla riva su materassini o gonfiabili.
La tragedia di Fermo diventa un doloroso monito a non sottovalutare mai le insidie dell’acqua.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

Articoli correlati

Attualità

Madia Kauser, l’eroismo prima della tragedia: madre salva la figlia da ramo caduto a Blackburn

Ago 14, 2025 Redazione
Attualità

Cecilia De Astis investita a Milano: rintracciati e allontanati dalle famiglie 3 dei 4 minori, celebrati i funerali

Ago 14, 2025 Redazione
Attualità

Bolzano, tragedia in ospedale: due neonati prematuri morti per infezione da Serratia marcescens

Ago 14, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Dramma a Fermo: materassino si ribalta e 15enne annega, salvi padre e zio

Attualità

Madia Kauser, l’eroismo prima della tragedia: madre salva la figlia da ramo caduto a Blackburn

Gossip e TV

Basciano: applicato braccialetto elettronico dopo le polemiche, la sorella replica a Selvaggia Lucarelli

Gossip e TV

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara avvistati a Paestum: crisi finita per la coppia di Uomini e Donne?

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.