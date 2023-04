Palermo, il marito non riesce ad entrare in casa: Emanuela trovata morta a 37 anni

É stata trovata priva di vita con ferite da arma da taglio in un’abitazione di Palermo. A lanciare l’allarme il marito di Emanuela Candela, 37 anni, che non riusciva ad entrare nel suo appartamento di Piazza Europa, in zona San Lorenzo. L’uomo ha contattato i Vigili del fuoco che hanno rinvenuto la donna morta nel bagno dell’abitazione.

Emanuela Candela è stata ritrovata in bagno con ferite d’arma da taglio: l’allarme lanciato dal marito

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta con il corpo che è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico di Palermo. Nelle prossime ore sarà effettuato l’autopsia per far ricostruire le cause del decesso.

Gli inquirenti non escludono nessuna pista. Alcune settimane fa, il 6 marzo, Emanuela Candela aveva pubblicato un post in cui raccontava dei problemi di salute che l’avevano improvvisamente colpita un anno dopo le nozze. “Sono stati i 15 giorni più lunghi della mia vita lì ricoverata in Neurologia ed ogni volta che erano le 17.00, ero rincuorata dal fatto che i miei parenti venivano a trovarmi.

L’unico modo per comunicare con il mondo era la finestra che dava sullo stadio delle palme e ogni giorno vedendo chi faceva jogging provavo nostalgia del mondo fuori. La verità è che quando abbiamo la salute siamo più ricchi di quello che pensiamo”.