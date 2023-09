Pantelleria, dà fuoco alla moglie con la benzina: Anna Elisa Fontana ha ustioni sul 70% del corpo

L’ha trasformata in una torcia umana dopo una lite. É in stato di fermo Onofrio Bronzolino, di 52 anni, l’uomo accusato di aver cosparso di liquido infiammabile la moglie Anna Elisa Fontana di 48 anni e di averle dato fuoco.

I fatti sono accaduti a Pantelleria. La coppia abitava in via Maggiuluvedi di non molto distante dal centro principale del paese. La lite tra i due pare che sia iniziata in un noto bar del centro dell’isola e poi sia portata avanti a casa. Sembrava la solita scenata di gelosia, ma, purtroppo, è sfociata in tragedia. L’uomo a casa teneva una bottiglia di benzina che ha gettato sulla partner.

L’uomo è stato portato in elisoccorso in ospedale con ustioni al volto. Le fiamme che hanno provocato nella donna ustioni sul 70% del corpo lo hanno investito. Rischia di restare cieco. La vittima, trasportata in elisoccorso, è ricoverata al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni sono gravissime. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Trapani coordinati dalla procura. Non è ancora chiaro il movente dell’aggressione.

Onofrio Bronzolino, 52 anni, lavora nel settore edile mentre Anna Elisa Fontana, 48 anni, lavora in un albergo dell’isola ed è madre di 5 figli nati da una precedente relazione. “Un gesto che ha sconvolto la comunità dove non ricordo ci sia stato un atto così grave” – così il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona sulla tragedia avvenuta nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 settembre.

“So che ci sarebbe stata una lite e il marito ha gettato della benzina sulla donna. Sia la moglie che il marito sono ricoverati. Siamo in attesa di ricevere notizie dall’ospedale sulle condizioni. Hanno detto che ci sono ustioni sul 70% del corpo”.