Papa Francesco scherza con il chirurgo dopo l’operazione e riceve rose gialle da fedele

Papa Francesco è stato operato nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno di laparotomia della parete addominale con protesi al Policlinico Gemelli di Roma. Il chirurgo che l’ha operato ha riferito che l’intervento è perfettamente riuscito e che il Pontefice potrà tornare a condurre “una vita normale”.

“Il Santo Padre sta bene, questa penso sia la notizia che aspettate voi e tutto il mondo. Sta bene ed è vigile, ha fatto la prima battuta 10 minuti fa”. Queste le parole di Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato Papa Francesco. Si trattava di un intervento programmato per un laparocele incarcerato in corrispondenza delle cicatrici delle pregresse operazione.

Il professionista ha spiegato che Bergoglio era stato operato forse in Argentina per una peritonite e per una colecistite gangrenosa e poi poi una cisti di chino cocco, aveva un altro taglio e su quello già c’era un laparocele. “Mi ha già preso in giro e mi ha detto quando facciamo la terza?'”.

Sono rose gialle i primi fiori che Papa Francesco ha ricevuto nel suo appartamento all’ultimo piano del Policlinico Gemelli, dopo l’intervento di chirurgia all’addome. A portarglieli una fedele calabrese, di nome Carmela, che da alcuni anni, ogni mercoledì, al termine dell’udienza, è solita regalare al Pontefice un mazzo di fiori