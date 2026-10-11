Papa Leone XIV, nodulo al polmone: «Devo operarmi», il pneumologo spiega perché i medici hanno deciso di intervenire

Papa Leone XIV

L’annuncio di Papa Leone XIV a sorpresa durante l’Angelus: trovato un nodulo durante i controlli

Un annuncio inatteso, pronunciato davanti ai fedeli riuniti in piazza San Pietro. Papa Leone XIV ha rivelato di avere un nodulo circoscritto al polmone, individuato durante alcuni controlli medici, e ha comunicato di aver deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuoverlo.

Il Pontefice ne ha parlato al termine dell’Angelus, spiegando che la formazione è stata individuata in una fase molto iniziale ed è ben localizzata. I medici hanno ritenuto opportuno procedere con l’asportazione e Leone XIV ha scelto di seguire le loro indicazioni.

«Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato», ha detto il Papa, aggiungendo di aver deciso di operarsi nei prossimi giorni.

La comunicazione ha immediatamente acceso l’attenzione sulle condizioni di salute del Pontefice. Ma che cosa significa, in concreto, la presenza di un nodulo polmonare? E perché, in alcuni casi, i medici scelgono di intervenire chirurgicamente anziché limitarsi a controllarlo nel tempo?

Nodulo al polmone, quando è necessario intervenire: il parere dello pneumologo

A offrire un chiarimento è Claudio Micheletto, direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Verona e componente del direttivo dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri (AIPO), che ha commentato la notizia all’Adnkronos Salute.

L’esperto distingue tra le formazioni che possono essere tenute sotto osservazione e quelle per le quali viene valutata la rimozione chirurgica. «I noduli polmonari benigni non vengono operati, ma tenuti sotto controllo», ha spiegato. Quando si decide di intervenire, invece, la lesione può presentare caratteristiche che rendono opportuna l’asportazione.

Il ragionamento clinico, tuttavia, non permette di stabilire automaticamente la natura del nodulo del Papa. Micheletto ha precisato di non conoscere la situazione clinica del Pontefice: il suo intervento è quindi una spiegazione generale dei criteri utilizzati in pneumologia, non una diagnosi riferita a Leone XIV.

La decisione di operare, da sola, non conferma che il nodulo sia maligno. Per conoscere la natura della formazione sono necessari gli esami indicati dai medici e, quando previsto, l’esame istologico del tessuto rimosso.

Che cosa succede durante l’intervento e perché conta la diagnosi precoce

Secondo quanto illustrato da Micheletto, quando viene eseguita un’operazione per rimuovere una lesione polmonare, l’intervento può prevedere l’asportazione della sola parte interessata. Possono inoltre essere prelevati alcuni linfonodi, da sottoporre a esame istologico per verificare l’eventuale presenza di cellule tumorali.

Gli esiti di questi accertamenti contribuiscono a orientare le decisioni successive. In alcuni casi, se non vengono rilevate cellule tumorali nei linfonodi e la lesione risulta trattata in modo adeguato, l’intervento può essere sufficiente. In altre situazioni, a seconda dei risultati e delle caratteristiche della malattia, può essere valutata una terapia aggiuntiva.

Lo pneumologo ha inoltre richiamato l’importanza della diagnosi precoce. La tomografia computerizzata (Tac) può individuare noduli polmonari anche quando non provocano sintomi. Gli eventuali programmi di screening, però, devono essere valutati in base al rischio individuale: non sono indicati indistintamente per tutta la popolazione.

Nel caso di Leone XIV, le informazioni pubbliche disponibili non consentono di conoscere le caratteristiche radiologiche del nodulo né di stabilire quale procedura verrà utilizzata. Non è quindi possibile anticipare l’esito dell’esame istologico o eventuali necessità terapeutiche successive.

Intervento al Gemelli e ricovero di circa una settimana

A fornire le indicazioni organizzative è stato Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Il portavoce ha comunicato che l’intervento è previsto nei primi giorni della prossima settimana e che il ricovero postoperatorio dovrebbe durare circa una settimana.

Secondo le informazioni diffuse da fonti vaticane, l’operazione si svolgerà al Policlinico Gemelli di Roma, struttura che nel corso degli anni ha assistito diversi Pontefici.

La durata prevista del ricovero riguarda il periodo successivo all’intervento. Al momento, non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulla tecnica chirurgica scelta o sui tempi di recupero dopo la dimissione.

Il viaggio in Perù resta in programma

L’intervento arriva a poche settimane dal viaggio apostolico in America Latina, previsto dal 6 al 17 novembre. Al momento, la visita pastorale, che comprende il Perù, resta in programma e non sono state annunciate modifiche ufficiali.

Durante l’Angelus, Leone XIV ha ringraziato i fedeli peruviani presenti in piazza San Pietro per le preghiere in vista della visita. Non è stato però confermato che la scelta di operarsi nei prossimi giorni sia legata alla volontà di mantenere gli impegni internazionali: qualsiasi collegamento, per ora, resta un’ipotesi.

Giorgia Meloni e la Cei: «Il Papa non è solo»

Dopo l’annuncio sono arrivati messaggi di vicinanza dalle istituzioni e dalla Chiesa italiana. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la propria solidarietà personale e quella del Governo, sottolineando la serenità con cui il Pontefice ha comunicato la decisione di sottoporsi all’intervento.

Anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha assicurato la preghiera delle comunità ecclesiali. «Siamo una famiglia: Santo Padre, non è solo!», ha dichiarato, invitando i fedeli a sostenere Leone XIV in queste ore delicate.

Resta ora l’attesa per l’intervento e per gli aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del Pontefice. La notizia certa è la presenza di un nodulo polmonare che i medici hanno deciso di rimuovere; la sua natura, invece, non è stata resa nota. Saranno gli accertamenti clinici a chiarire il quadro.