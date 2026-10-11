Barbara d’Urso sbotta a Ballando con le stelle, scintille con Pasquale La Rocca: «Non bastano quattro gocce di sudore»

Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca

Il bacio tra Pasquale La Rocca e Ornella Muti accende lo studio

A Ballando con le Stelle la pista si è trasformata in un palcoscenico per un confronto che andava avanti da giorni. Barbara d’Urso ha affrontato apertamente Pasquale La Rocca e Ornella Muti, mettendo fine, almeno per il momento, alle insinuazioni sulla sua presunta gelosia nei confronti del ballerino, suo partner nella scorsa edizione del programma.

A rendere ancora più incandescente la serata è stata l’esibizione della coppia formata dal maestro e dall’attrice. Il ballo si è concluso con un bacio appassionato e una standing ovation, una scena che ha immediatamente richiamato l’attenzione sulla discussione nata la settimana precedente.

A intervenire per prima è stata Simona Ventura, che ha commentato con entusiasmo la performance, sottolineando un’intesa che, a suo giudizio, non aveva mai visto prima nel ballerino.

«Sembrava una scena di un film. Mi sono venuti i brividi. C’è un’intesa tra voi. Pasquale, io non ti ho mai visto così», ha detto, prima di chiamare direttamente in causa la giurata: «Scusa, Barbara, eh… Altro che gelosia. Qui c’è tutta la passione di questo mondo».

Una battuta che ha riportato sotto i riflettori il presunto triangolo, alimentato dalle dichiarazioni dei protagonisti e dai commenti circolati nelle trasmissioni televisive. Ma stavolta Barbara non aveva intenzione di lasciare correre.

«Sono finita in una soap opera senza aver fatto nulla»

Quando ha preso la parola, la conduttrice ha chiarito subito di aver vissuto con divertimento il clamore degli ultimi giorni, pur contestando la ricostruzione che l’aveva trasformata nella protagonista di una presunta rivalità sentimentale.

«Ho passato una settimana divertentissima, perché per sette giorni ho assistito a una soap opera, un tipo di fotoromanzo di cui io ero inconsapevolmente coprotagonista», ha esordito. Poi ha ricordato quale fosse stata, in realtà, la sua osservazione iniziale: aveva semplicemente detto che durante il ballo non le era arrivata la passione.

Da lì, secondo la sua ricostruzione, si sarebbe scatenata una girandola di allusioni, tra riferimenti a sudore, corpi e triangoli sentimentali. Un racconto nel quale si è ritrovata coinvolta senza averlo previsto.

A quel punto la d’Urso ha deciso di rivolgersi direttamente ai due protagonisti della performance, chiedendo spiegazioni sulle dichiarazioni che erano state fatte sul suo conto.

«Ho sentito Pasquale che ha detto che sono stata scontata e che si aspettava il mio commento. Invece Ornella ha detto che è come se mi avesse portato via Pasquale. Voi siete andati in giro in varie trasmissioni, ma ora sono qui davanti a voi. Adesso mi avete qui, mi spiegate di cosa sarei gelosa? Chi mi risponde, lui o lei?».

Una domanda precisa, alla quale inizialmente non è arrivata una risposta altrettanto diretta.

La replica del ballerino e la stoccata di Carmelita

Dopo qualche secondo di esitazione, Pasquale La Rocca ha spostato il discorso sul rapporto con la sua ex partner, dicendosi contento di poterla guardare negli occhi dopo aver avvertito, nella puntata precedente, una distanza da parte sua.

«Mi fa piacere che mi guardi questa sera, perché la scorsa volta ho perso il tuo sguardo e adesso lo ritrovo dopo tanto tempo», ha dichiarato il maestro.

La risposta, però, non ha convinto Barbara, che lo ha invitato a tornare al punto centrale della discussione. La giurata ha contestato alcune delle sue affermazioni e ha ribadito di non considerare credibile l’idea di una gelosia amorosa nei suoi confronti.

«Ok, ma rispondi bene alla mia domanda, senza dire cose che sono assolutamente inutili e non vere. Io ti richiedo, di cosa io sarei gelosa? Visto che ne avete parlato ovunque».

Poi è arrivata la frase destinata a diventare uno dei passaggi più commentati del confronto: «Perché tu sai bene che non potrei essere gelosa di nulla. Anche perché ci vuole ben altro per smuovermi, non bastano quattro gocce di sudore e dei balli in una sala».

Una replica tagliente, con la quale d’Urso ha respinto l’interpretazione sentimentale attribuita alle sue parole e ha chiesto al ballerino di chiarire una volta per tutte il senso delle sue dichiarazioni.

«La gelosia è bellissima»: Pasquale rilancia, Ornella interviene

La Rocca ha provato a difendere la propria posizione spiegando che, a suo avviso, la gelosia non sarebbe necessariamente un sentimento negativo. Il ballerino ha collegato il tema al percorso condiviso con Barbara d’Urso nella precedente edizione, sostenendo che un’esperienza speciale possa lasciare emozioni anche a distanza di tempo.

«La gelosia è bellissima, è un bel sentimento», ha affermato. E ancora: «La gelosia si crea quando un percorso è speciale e il nostro lo è stato».

Il maestro ha quindi lasciato intendere che l’assenza di qualsiasi forma di gelosia potrebbe persino portarlo a interrogarsi sul significato di ciò che avevano vissuto insieme. Una lettura che la giurata non ha condiviso, riportando il discorso sul cambiamento che, secondo lei, avrebbe notato nel suo ex partner.

Carmelita ha ricordato un Pasquale molto severo durante le prove della passata edizione, esigente sulla tecnica e spesso protagonista di discussioni con lei. Con Ornella Muti, invece, lo vedrebbe più morbido e dolce.

«Quello che abbiamo vissuto per tredici puntate qui era specialissimo», ha precisato, riconoscendo al ballerino di stare mostrando lati del suo carattere che il pubblico forse conosceva meno.

La Rocca ha spiegato che ogni partner richiede un approccio differente e che il suo modo di insegnare cambia in base alla persona con cui lavora. Ha inoltre sostenuto di non essere intervenuto nella puntata precedente per non sottrarre spazio alla gara dell’attrice.

Ma Barbara d’Urso lo ha interrotto con una nuova osservazione: se la domanda era rivolta a entrambi, avrebbe potuto lasciare rispondere anche Ornella.

A quel punto l’attrice ha preso brevemente la parola, precisando: «Ma io non ho mai detto che tu eri geloso. Non l’ho mai detto».

Una frase che ha ulteriormente ridimensionato il quadro del presunto triangolo e riportato l’attenzione sulle parole effettivamente pronunciate dai protagonisti.

Barbara d’Urso, il confronto è servito a chiarire la sua posizione

Il faccia a faccia si è così trasformato nel momento centrale della puntata del 10 ottobre di Ballando con le stelle: non tanto una resa dei conti sentimentale, quanto la contestazione di una narrazione che Barbara ritiene sia stata costruita attorno a una sua semplice osservazione sulla performance.

La giurata ha ribadito di non voler alimentare ulteriormente la vicenda e ha ironizzato sull’eventualità di trascinare la discussione anche nella settimana successiva, invece di concentrarsi sulla gara.

Il confronto ha lasciato emergere due letture differenti del rapporto tra Carmelita e Pasquale: da una parte il maestro, che continua a definire speciale il percorso condiviso; dall’altra la conduttrice, che non accetta che quel legame venga interpretato come una forma di gelosia sentimentale.

Nel mezzo è rimasta Ornella Muti, protagonista di un’esibizione applaudita e chiamata direttamente in causa durante il botta e risposta. Il bacio finale e le parole di Simona Ventura hanno acceso la miccia, ma è stata la risposta di Barbara a trasformare il momento televisivo in uno dei confronti più accesi della puntata.