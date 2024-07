Parigi 2024, l’autore della Cerimonia di apertura: ‘Era Dioniso, una festa pagana non l’Ultima Cena’

“Non era l’Ultima Cena la mia ispirazione. Credo fosse abbastanza chiaro che si trattava di

Dioniso che arriva a tavola, è il dio della Festa, del vino e padre di Sequana , la dea legata al fiume” – ha affermato Thomas Jolly, in un’intervista a BFM TV, il creatore della Cerimonia di apertura dei Giochi.

Thomas Jolly ha chiarito essersi ispirato agli dei dell’Olimpo per creare una grande festa pagana: ‘Nessuna derisione’

Vescovi cattolici, destra ed estrema destra sostenevano invece che la sequenza andata in scena a Parigi 2024 fosse un riferimento al capolavoro di Leonardo da Vinci. “L’idea era una grande festa pagana, legata agli dei dell’Olimpo…Olimpo, Olimpo, spirito olimpico. Non c’era intenzione di “scioccare o deridere” nessuno” – ha aggiunto Thomas Jolly.

Sulla questione sono intervenuti anche gli organizzatori. “La nostra intenzione non era quella di mancare di rispetto a nessun gruppo religioso. Al contrario, la nostra intenzione era quella di mostrare tolleranza e unione. Se le persone si sono sentite offese, ci scusiamo”. A parlare in conferenza stampa Anne Descamps, direttrice della Comunicazione di Parigi 2024, a proposito delle polemiche suscitate dalla Cerimonia di Apertura di Parigi 2024. Tolleranza e unione che, al contrario, per Descamps sono state mostrate: “Crediamo che questa ambizione sia stata raggiunta . Se le persone si sono offese, ci dispiace davvero”.

Gli organizzatori: ‘Volevamo mostrare tolleranza e unione’

Sui media francesi sono apparse anche le dichiarazioni del Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Tony Estanguet: “L’obiettivo non era che tutto piacesse a tutti”, cosa ritenuta “impossibile” e invece di proporre qualcosa di ” insipido abbiamo preferito fare scelte impegnate, molto forti che, a nostro avviso, seducessero e conquistassero gli appassionati, ma facessero anche riflettere un po’ gli altri”.