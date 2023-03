Parma, chef tenta di scavalcare un cancello e muore dissanguato: lo strazio del papà di Michele Guzzo

Gli è costata la vita scavalcare un cancello per andare a trovare l’amico. Lo chef Michele Guzzo, 28 anni, è morto dissanguato in Viale Partigiani d’Italia, a Parma, la mattina di domenica 12 marzo. La tragedia si è consumata intorno alle 9 del mattino quando il giovane ha toccato con la coscia una punta dell’inferriata.

Gli esami della polizia scientifica

Michele Guzzo si è reciso l’arteria femorale nel tentativo di scavalcare il cancello per andare a casa di un amico

Una ferita fatale visto che gli ha reciso l’arteria femorale. Il giovane ha fatto pochi passi nel giardino per poi cadere a terra e perdere i sensi. La famiglia dell’amico del ‘food lover’, come si definiva sui social, ha immediatamente allertato i soccorsi ma quando sono intervenuti i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto gli uomini della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia scientifica per i rilievi del caso.

Il corpo è stato trasferito all’ufficio di Medicina Legale a disposizione del pubblico ministero. Non è chiaro per quale motivo Michele Guzzo abbia deciso di scavalcare la cancellata dell’abitazione dell’amico. Il 28enne era consulente r un’azienda attiva nel campo della ristorazione a Forlì e chef diplomato all’Alma, la scuola internazionale di cucina che ha sede a Colorno, nel Parmense.

Il 28enne si era diplomato all’Alma, il dolore del papà: ‘Ora è con la sua mamma, non mi è rimasto niente’

Nell’ultimo periodo Michele Guzzo lavorava come consulente nel campo della ristorazione per la GpStudios, un’importante azienda del settore che lo portava a trascorrere la settimana a Forlì, mentre nel fine settimana tornava a Parma per il weekend. Tifosissimo del Milan, aveva tantissimi amici che sono accorsi sul luogo dell’incidente appena sono venuti a conoscenza della tragedia.

In tanti l’hanno ricordato sui social. Inconsolabile il papà, Domenico Guzzo, già profondamente segnato dalla scomparsa della moglie undici anni fa. “Per me lui era tutto. Ora è con la sua mamma, non mi è rimasto niente. ” – ha dichiarato alla Gazzetta di Parma.