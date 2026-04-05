Pasqua di sangue sulle strade: due motociclisti morti tra Toscana e Friuli, chi sono

Il luogo dell'incidente a Vecchiano e Giampietro Scarsini,

Schianto all’alba sull’Aurelia: morto un 61enne

Una domenica di Pasqua che si apre nel peggiore dei modi. Il silenzio dell’alba lungo la Strada Statale Aurelia viene spezzato da un incidente mortale nel territorio di Vecchiano, in provincia di Pisa. A perdere la vita è Roberto Ruffinengo, 61 anni, residente a Torino, che viaggiava a bordo del suo scooter.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza dell’incrocio con via Traversagna, finendo violentemente contro il guardrail. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo: i sanitari del 118, arrivati in pochi minuti, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: non si esclude un malore o una distrazione improvvisa.

Strada chiusa e rilievi: traffico bloccato per ore

Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi tecnici. L’Aurelia è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni, con pesanti disagi alla circolazione. Un tratto di strada che, ancora una volta, si conferma insidioso, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando visibilità e condizioni dell’asfalto possono giocare un ruolo decisivo.

Seconda tragedia in poche ore: morto un motociclista in Friuli

A rendere ancora più drammatico il bilancio della giornata è un secondo incidente mortale avvenuto poche ore prima a Osoppo, in provincia di Udine. Qui ha perso la vita Giampietro Scarsini, 49 anni, originario di Tolmezzo e residente a Buja.

L’uomo viaggiava in moto lungo via Rivoli quando si è scontrato con un furgone. L’impatto è stato violentissimo e il centauro è stato sbalzato a terra, riportando traumi fatali. Anche in questo caso, i soccorsi si sono rivelati inutili.

Chi era Giampietro Scarsini: la passione per la moto

Scarsini lavorava alle Acciaierie Venete ed era molto conosciuto nell’ambiente dei motociclisti. Tra gli amici era soprannominato “il cjargnel” e non perdeva occasione per partecipare a raduni e viaggi in sella alla sua moto. Una passione autentica, condivisa con tanti, che si è tragicamente interrotta in una sera come tante.

Due incidenti, una stessa realtà: sicurezza sempre più fragile

Due episodi distinti, ma un filo comune evidente: la vulnerabilità di chi viaggia su due ruote. Il guardrail, elemento pensato per proteggere, si conferma spesso fatale in caso di impatto diretto, mentre restano centrali fattori come velocità, condizioni della strada e attenzione alla guida.

Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un doppio lutto, riportando al centro un tema che torna ciclicamente ma fatica a trovare risposte concrete: la sicurezza sulle strade italiane.