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Chieri, trovato morto a 22 anni accanto all’auto ribaltata: chi era Boris Ivli

DiRedazione

Pubblicato: 5 Apr, 2026 - ore: 17:42 #Boris Ivli, #Chieri, #incidente
Boris Ivli in una foto di alcuni anni fa con il coach e un altro allievo della Boxe ChieriBoris Ivli in una foto di alcuni anni fa con il coach e un altro allievo della Boxe Chieri

Cosa è successo a Chieri nella notte?

La notte di Pasqua si trasforma in tragedia per un giovane pieno di vita. A Chieri, in provincia di Torino, un ragazzo di appena 22 anni è stato trovato senza vita intorno alle 3 del mattino.

Il corpo del giovane giaceva sull’asfalto, in via Buttigliera, all’angolo con la strada provinciale 128 di Pessione. Accanto a lui, un’auto distrutta.

La scena, fin da subito, ha lasciato pochi dubbi sulla violenza dell’impatto.

Chi era Boris Ivli, il giovane morto nell’incidente

Si chiamava Boris Ivli, aveva 22 anni e viveva a Riva presso Chieri.

Una vita spezzata in pochi secondi, senza testimoni diretti, nel cuore della notte. Era un grande appassionato di pugilato ed aveva fatto parte della Boxe Chieri con risultati lusinghieri.

Sul gruppo dedicato alla società sportiva ci sono alcuni scatti che lo ritraggono con il coach ed altri allievi. Una tragedia che ha lasciato tutti increduli.

Come è avvenuto l’incidente: la prima ricostruzione

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, il giovane avrebbe perso autonomamente il controllo della sua auto, una Ford Fiesta.

Il veicolo è uscito dalla carreggiata per poi ribaltarsi.

Un impatto violentissimo, tanto che il ragazzo sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Un dettaglio che potrebbe risultare decisivo anche per chiarire se indossasse o meno la cintura di sicurezza.

I soccorsi: inutili i tentativi di salvargli la vita

Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per Boris Ivli non c’era ormai più nulla da fare.

I traumi riportati nello schianto erano troppo gravi.

Presenti anche i carabinieri di Chieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Dove è avvenuto lo schianto e perché resta un punto critico

Il tragico incidente si è verificato in un tratto stradale tra via Buttigliera e la provinciale 128, una zona di collegamento tra centri abitati e arterie più trafficate.

Un’area dove, soprattutto nelle ore notturne, la velocità e la scarsa visibilità possono diventare fattori determinanti.

Indagini in corso: cosa resta da chiarire

Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, anche se la pista principale resta quella dell’incidente autonomo.

Saranno fondamentali eventuali rilievi tecnici e verifiche sul veicolo per capire cosa abbia causato la perdita di controllo.

Ancora una giovane vita spezzata sulla strada

Il caso di Boris Ivli si aggiunge a una lunga lista di incidenti mortali che continuano a colpire soprattutto i più giovani.

Strade percorse ogni giorno, diventate improvvisamente teatro di tragedie.

Un’altra storia che si interrompe troppo presto.
Un’altra notte che lascia dietro di sé solo silenzio.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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