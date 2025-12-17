Tragedia durante una partita di padel: muore a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano

Pasquale Allevi

L’incidente durante la partita

Una tragica fatalità ha colpito nella serata di oggi la provincia di Ascoli Piceno.

Pasquale Allevi, 66 anni, ex sindaco di Folignano e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute, è morto dopo aver battuto violentemente la testa mentre stava giocando a padel.

L’incidente si è verificato presso l’Ancaria Padel di Ancarano, nel Teramano, dove Allevi si trovava insieme ad alcuni amici per una normale partita amatoriale.

L’impatto contro la struttura metallica

Secondo una prima ricostruzione, durante una fase concitata del gioco, Allevi avrebbe urtato con forza contro una struttura metallica che delimita il campo da padel. L’impatto alla testa è stato violento e immediato.

Dopo la caduta, il 66enne ha perso conoscenza sul posto, destando subito grande preoccupazione tra i presenti.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

Gli amici che si trovavano con lui hanno compreso immediatamente la gravità della situazione e hanno allertato il 118.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, con un coordinamento tra le centrali operative di Teramo e Ascoli Piceno.

I sanitari hanno effettuato ripetuti e prolungati tentativi di rianimazione, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano: Pasquale Allevi è deceduto sul campo, senza mai riprendere conoscenza.

Una figura molto conosciuta sul territorio

La notizia della morte di Allevi si è diffusa rapidamente, suscitando profondo cordoglio non solo a Folignano, ma in tutta la provincia ascolana.

Medico stimato, era titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute ed era noto anche per il suo impegno politico e amministrativo, avendo ricoperto in passato il ruolo di sindaco di Folignano.

La passione per lo sport e l’Ascoli Calcio

Grande appassionato di sport, Pasquale Allevi praticava da tempo il padel ed era conosciuto nell’ambiente sportivo locale anche per aver ricoperto, alcuni anni fa, il ruolo di medico sociale dell’Ascoli Calcio.

Una figura, dunque, molto presente e apprezzata sia in ambito sanitario che sportivo e istituzionale.

Il cordoglio della comunità

Nelle ore successive alla tragedia, numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia hanno iniziato a circolare sui social e negli ambienti istituzionali e sportivi del territorio.

La scomparsa improvvisa di Pasquale Allevi lascia un vuoto profondo nella comunità ascolana, colpita da una tragedia tanto improvvisa quanto drammatica.