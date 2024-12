Buon onomastico Graziano oggi 18 dicembre: immagini di auguri da inviare via social

Il 18 dicembre si festeggia San Graziano. Il nome Graziano evoca la parola ”grazia”, un termine latino che significa ”riconoscente” o ”qualcuno che è molto caro”.

Graziano fondò la Diocesi di Tours e lo guidò per oltre 50 anni

Un nome ricorrente nell’onomastica europea e latinoamericana -soprattutto nella sua versione femminile- dalle origini molto antiche. Siamo, infatti, nel IV secolo quando Graziano (saint Gatien), futuro fondatore della Diocesi di Tours nell’antica Turenna, e discepolo di San Dionigi di Parigi, viene inviato dal Papa ad evangelizzare la Gallia, insieme con San Remigio e altri missionari.

Graziano fissa così la sede episcopale a Tours, sulla Loira -come racconta Gregorio di Tours nella sua Historia Francorum- che guiderà con zelo pastorale e paterna dedizione per oltre cinquant’anni, contribuendo in maniera decisiva all’affermazione della fede cristiana.

