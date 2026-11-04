Orrore a Pittsburgh, padre getta i figli nel vuoto: James aveva 8 anni, Caroline 6, morto anche l’uomo

Tragedia choc in Pennsylvania, padre e due figli morti

Patrick Lynch, 42 anni, e i piccoli James e Caroline sono stati trovati senza vita ai piedi di un parcheggio multipiano a Mt. Lebanon, vicino a Pittsburgh

Una tragedia familiare ha sconvolto Mt. Lebanon, sobborgo residenziale alle porte di Pittsburgh, in Pennsylvania. Un uomo di 42 anni e i suoi due figli, di appena 8 e 6 anni, sono stati trovati morti nel pomeriggio di martedì 3 novembre, nei pressi dell’ingresso di un parcheggio multipiano. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e, sulla base dei primi elementi raccolti, ritengono che possa trattarsi di un caso in cui il padre avrebbe provocato la morte dei bambini prima di precipitare a sua volta.

Le vittime sono state identificate dall’ufficio del medico legale della contea di Allegheny: si tratta di Patrick Lynch, 42 anni, del figlio James, 8 anni, e della figlia Caroline, 6. L’allarme è scattato intorno alle 16:15, quando è stata segnalata la presenza di tre persone prive di sensi sulla strada, vicino alla struttura.

I soccorsi e la prima ricostruzione della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti e i sanitari. I soccorritori hanno tentato di rianimare le tre persone, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: tutte sono state dichiarate morte sul luogo dell’accaduto per le gravi lesioni riportate in quella che il medico legale ha descritto come un’apparente caduta.

La polizia della contea di Allegheny ha fatto sapere che la propria unità investigativa specializzata in omicidi ha avviato gli accertamenti. Le prime informazioni raccolte hanno portato gli investigatori a considerare l’ipotesi di un omicidio seguito dalla morte dell’uomo. Le autorità hanno inoltre precisato che non sussiste un pericolo per gli altri residenti.

Il capo della polizia di Mt. Lebanon, Jason Haberman, ha escluso che gli investigatori stiano considerando l’accaduto come un semplice incidente. Restano tuttavia da chiarire la dinamica precisa e le circostanze che hanno preceduto la tragedia.

Il dolore del quartiere: «Un trauma significativo per la comunità»

Durante un incontro con i giornalisti, Haberman non ha nascosto la propria emozione nel commentare quanto accaduto. Il capo della polizia ha sottolineato le conseguenze che una vicenda di questa portata potrà avere sull’intera comunità.

«Questo evento provocherà un trauma significativo per la comunità», ha dichiarato, ricordando quanto siano stretti i legami nel sobborgo situato a circa otto chilometri a sud del centro di Pittsburgh. «Tutti nella comunità di Mt. Lebanon conosceranno qualcuno coinvolto in questo incidente», ha aggiunto, esprimendo le condoglianze delle autorità alle persone colpite.

Nell’area del parcheggio è stato transennato anche un veicolo nero, mentre gli investigatori hanno proseguito i rilievi per raccogliere elementi utili alla ricostruzione. Al momento non è stato chiarito da quale altezza siano precipitate le tre persone né che cosa abbia preceduto la caduta.

Scuole elementari chiuse dopo la morte dei due bambini

La tragedia in Pennsylvania ha avuto ripercussioni anche sulle attività scolastiche del distretto. Le autorità di Mt. Lebanon hanno annunciato la chiusura, nella giornata di mercoledì, di due scuole elementari frequentate dai bambini della zona.

Agli studenti degli altri istituti è stata concessa la possibilità di restare a casa, con assenze regolarmente giustificate. Una decisione adottata per consentire alla comunità scolastica di affrontare lo shock provocato dalla morte dei due piccoli.

Le indagini proseguono per stabilire con esattezza che cosa sia successo nel parcheggio e chiarire le responsabilità. Resta da ricostruire il contesto della tragedia e il motivo del gesto ipotizzato dagli investigatori, mentre il quartiere si trova a fare i conti con la perdita di due bambini e del loro padre.