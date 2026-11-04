Seriate, la 53enne Elena Boselli muore in moto: un carroattrezzi si mette di traverso per evitare che venga travolta

Tragico incidente a Seriate, muore 53enne

La vittima è originaria di Alzano Lombardo e residente a Torre Boldone

Un pomeriggio segnato da una tragedia sulle strade della Bergamasca. Elena Boselli, 53 anni, ha perso la vita in un incidente in moto a Seriate, nel pomeriggio di martedì 3 novembre. La donna, mamma di due figli, era in sella a una Honda Transalp quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il guardrail.

L’incidente si è verificato poco dopo le 15 in un tratto particolarmente trafficato, dove si incontrano la tangenziale sud di Bergamo e l’Asse interurbano. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La caduta allo svincolo e l’intervento del conducente del carroattrezzi

Tra i primi a imbattersi nella scena, come riferito da L’Eco di Bergamo, c’è stato Alberto Casiraghi, 59 anni, meccanico residente a Suisio. L’uomo stava percorrendo lo svincolo quando si è trovato davanti alla moto fuori controllo e alla donna sbalzata dalla sella.

«All’improvviso mi sono trovato di fronte questa grossa moto che ruzzolava e questa donna che è stata sbalzata contro il guardrail laterale», ha raccontato. A quel punto ha reagito d’istinto, cercando di impedire che altri veicoli potessero investire la motociclista.

«Ho messo il mio carroattrezzi di traverso per impedire che chi sopraggiungeva in auto o camion non la travolgesse», ha spiegato. È quindi sceso dal mezzo per verificare le condizioni della donna, ma si è trovato davanti a una situazione ormai disperata: «L’incidente le era stato fatale».

La tragedia nel punto in cui si dividono le corsie per Bergamo e la Valle Seriana

Lo schianto è avvenuto in corrispondenza del bivio in cui le corsie dell’Asse interurbano si separano verso due diverse direzioni: da una parte il percorso per Bergamo, dall’altra quello in direzione della Valle Seriana.

Secondo le prime ricostruzioni, Elena Boselli aveva imboccato la doppia corsia a sinistra, diretta verso Bergamo. Proprio in quel tratto si sarebbe verificata la perdita di controllo della Honda Transalp, seguita dalla caduta e dall’impatto contro il guardrail.

La donna, originaria di Alzano Lombardo e residente a Torre Boldone, non è sopravvissuta alle conseguenze dell’incidente. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo della moto e la sequenza esatta degli eventi.