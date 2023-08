Perdono di Assisi, dalle 12 dell’1 alla mezzanotte del 2 agosto: i particolari e le dirette web

Le fonti storiche fanno risalire le origini della giornata del perdono di Assisi al 1216 la data in cui Papa Onorio III concesse a San Francesco la possibilità di concedere l’indulgenza ai fedeli. La tradizione narra che nel corso del mese di luglio dell’anno sopra citato San Francesco si raccolse in preghiera nella chiesa della Porziuncola quando gli apparvero Gesù e la Madonna circondati dagli angeli. Nella circostanza gli fu chiesto quale grazia voleva ottenere e Francesco, senza indugiare, chiese che fosse concesso il perdono completo a tutti coloro che, confessati e pentiti, visitassero la chiesa. La richiesta, per intercessione della Madonna, fu accolta a patto che si rivolgesse al Papa, come vicario di Cristo in terra, per l’istituzione dell’indulgenza.

Superate le perplessità iniziali Papa Onorio III, che era stato da poco eletto, e i cardinali concessero la possibilità di concedere l’indulgenza una volta all’anno. Il rito religioso si rinnova ogni anno dalle 12 dell’1 agosto alla mezzanotte del 2 agosto. In un primo momento l’atto di fede cattolica era riservato alla chiesa della della Porziuncola ma negli anni è stato prima esteso alle chiese francescane e poi a tutte le parrocchie. É possibile, inoltre, seguire live gli eventi legati alla giornata del perdono sulle pagine dedicate a San Francesco e ai frati francescani.