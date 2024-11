Perugia, Gioele cade dal 3° piano e muore a 10 anni: i compiti a casa dei nonni e il dramma

Gioele non ce l’ha fatta. Il bambino di dieci anni caduto accidentalmente dal balcone al terzo piano di un’abitazione di via Fausto Luciani è morto nella notte all’ospedale di Perugia dove era stato trasportato in gravissime condizioni.

La tragedia nella frazione di Castel del Piano, il ragazzino si è sporto dal balcone per vedere qualcosa

La tragedia si è verificata a Castel del Piano, frazione collinare nella periferia del capoluogo umbro, intorno alle 15:30 di lunedì 4 novembre in una via tranquilla, tra asili nido e qualche attività commerciale, nei pressi del cantiere del metrobus. Su quanto successo sono in corso accertamenti della polizia ma al momento non emergono responsabilità di altre persone.

Il ragazzino si trovava a casa dei nonni e stava facendo i compiti in una stanza diversa rispetto a quello dove si trovavano i familiari e il fratellino. All’improvviso avrebbe detto che doveva fare una cosa. É uscito sul balcone e pochi istanti dopo la caduta probabilmente per essersi sporto un po’ troppo dal terrazzo. Forse per vedere qualcosa o qualcuno sotto all’abitazione. I nonni hanno sentito un rumore e l’hanno visto a terra davanti al patio dell’abitazione dove vive con i genitori. Un volo di dieci metri che si è rivelato fatale.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con Gioele che è stato trasportato all’ospedale di Perugia dagli operatori del 118 dove è arrivato in arresto cardiaco. Il cuore ha ripreso a battere ed i medici hanno deciso di operarlo nella speranza di salvargli la vita. Un tentativo estremo che non è riuscito ad evitare il peggio per via delle gravi lesioni interne provocate dalla caduta.

La delicata operazione nel tentativo disperato di salvare Gioele, giocava a calcio con il fratello nel Castel del Piano

Nel frattempo gli uomini della polizia scientifica hanno fatto un sopralluogo nell’abitazione per ricostruire cosa fosse accaduto. Sembra che non ci siano dubbi sull’ipotesi dell’incidente con il ragazzino di 10 anni che si sarebbe affacciato per capire chi stesse giocando poco distante da casa. Gioele era un grande appassionato di calcio e giocava, come il fratello, nel Castel del Piano che in quel momento si stavano allenando non distante dal luogo della tragedia. Tanti i messaggi di cordoglio sui social con l’Associazione TreTorri Castel del Piano che ha deciso di annullare un evento in programma l’8 novembre in segno di lutto.