Pesaro, malore mortale mentre si allena in piscina: Mario Rajola era papà di due figli

Tragedia alla piscina del Parco della Pace, in via Redipuglia, a Pesaro, dove un uomo è deceduto sabato 30 settembre mentre era in vasca. Si tratta del 59enne bancario Mario Rajola, residente a Tavullia (Pesaro Urbino).

Mario Rajola ha accusato il malore mentre si trovava in vasca, il disperato tentativo di soccorso del bagnino

L’uomo stava nuotando quando è stato colpito da un malore all’improvviso. I primi a prestare soccorso all’uomo sono stati il bagnini ed un’altra persona che si stava allenando come il 59enne. Inutili l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri per le consuete indagini. Mario Rajola lascia la moglie, Sara, e i due figli di 13 e 10 anni.

“Stamane un nostro tesserato è venuto a mancare durante l’allenamento in vasca da 50. Costernati, non ce la sentiamo di tenere aperto l’impianto. Le attività riprenderanno domani” – così si legge sulla pagina Facebook dello Sport Village, società che gestisce la struttura di via Redipuglia. Rajola si era trasferito da un anno a Tavullia per motivi di lavoro dopo aver vissuto a Genova.

Lo Sport Village sospende le attività in segno di lutto, il 59enne si era trasferito da un anno a Tavullia

“Riposa in pace Mario e continua a nuotare con gli angeli. Noi tutti da quaggiù continueremo con l’esempio che hai dato di rispetto e tutela per il mare” – uno dei tanti messaggi di cordoglio dedicati al 59enne appassionato di nuoto .