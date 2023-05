Pescara, chiede di prendere una boccata d’aria: 13enne cade dalla finestra di una scuola media

All’insegnante ha detto che aveva bisogno di prendere una boccata d’aria. Un’alunna 13enne è precipitata dalla finestra della scuola media 11 febbraio 1944 di via Strada Colle Pineta a Pescara. L’episodio si è verificato intorno alle 9:30 di martedì 9 maggio. Per l’adolescente un volo di 5 metri che fortunatamente non ha provocato gravi conseguenze per la ragazzina.

Volo di cinque metri per la ragazzina dalla finestra della scuola media 11 febbraio 1944 di Pescara

Secondo una prima ricostruzione la giovane ha improvvisamente poggiato il piede sul termosifone, si è buttata dal primo piano finendo nel piazzale dove si trova l’ingresso della scuola. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con il 118 che ha attivato l’ambulanza medicalizzata.

Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei docenti e del personale scolastico e hanno eseguito i rilievi del caso, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Degli accertamenti si sta occupando anche la squadra Mobile.

‘Un fulmine a ciel sereno, la ragazza è fuori pericolo’

Sulle motivazioni del gesto e sul contesto in cui è maturato l’episodio, però, c’è il massimo riserbo, soprattutto considerata l’età della tredicenne caduta dalla finestra della scuola media 11 febbraio 1994 di Pescara. “La ragazza è fuori pericolo.

Per noi è stato un fulmine a ciel sereno. Dobbiamo avere il tempo di comprendere quanto accaduto. I compagni di classe, a scuola anche nel pomeriggio, hanno vissuto la situazione con la mediazione degli adulti. Questa mattina abbiamo subito messo in campo il supporto psicologico che è attivo a scuola”.