Pierina Paganelli, 3 ore in Questura e verifiche sui cellulari di Loris Bianchi: ‘Sulla gonna non c’è il mio DNA’

Loris Bianchi, il fratello di Manuela, la nuora di Pierina Paganelli è stato convocato in Questura a Rimini: non si tratterebbe di un interrogatorio ma di un accertamento probatorio durato tre ore. Requisito anche il contenuto dei due cellulari con copia forense. “Volevano vedere le cose dall’ultima volta fino adesso. Gli ho dato tutti e due i telefoni” – ha detto a La vita in diretta confermando che si è parlato sia dell’inchiesta per la morte di Pierina Paganelli che per l’aggressione a Giuliano Saponi.

Loris Bianchi in Questura a Rimini per accertamenti probatori sull’omicidio di Pierina Paganelli e sull’aggressione al figlio

Bianchi – che è assistito dall’avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan – è entrato negli uffici di piazzale Bornaccini attorno alle 10:15 e, a suo tempo, aveva già dato il Dna volontariamente per un eventuale riscontro su quanto trovato sulla scena del crimine.

“Era ora non l’ho dato per niente quel DNA ad ottobre ma è il momento che venga usato. Sulla parete del garage potrebbe essere nell’arco dei giorni e delle settimane sono passate. Impossibile che ci sia sulla gonna di Pierina. Non la vedevo da una settimana” – ha riferito Loris Bianchi a La vita in diretta. Poi si è soffermato su un video che compara quello delle 22:17 del 3 ottobre 2023, quattro minuti dopo l’omicidio, la sagoma immortalata dalla telecamera di video sorveglianza alla sua camminata.

“Chi ha fatto questo video è giusto che lo mandi in Procura e dica attenzionate questa cosa qui. Delle volte alcuni giornalisti pensano che Pm e Gip non siano capaci a fare il loro lavoro. Prendano il loro posto, fanno vedere questo video e se ne parla. Se mi riconosco? Non mi sono mai visto da dietro”.

‘É il momento che venga usato quel Dna, il video? Lo mandino in Procura’

Dagli investigatori al momento non trapelano informazioni circa questa nuova convocazione ma è delle scorse la notizia secondo cui ci sarebbero due persone, dei testimoni di Geova, a conoscenza del nome di chi ha visto cosa è accaduto a Giuliano Saponi, il cognato di Loris Bianchi, la mattina del 7 maggio 2023. Giuliano, è figlio di Pierina e marito dell’amante di Louis Dassilva, in carcere per l’omicidio di Pierina.

Martedì, la Squadra mobile di Rimini ha sentito come persone informate sui fatti due sammarinesi, due fedeli testimoni di Geova della congregazione della Repubblica di San Marino, secondo cui ci sarebbe una persona, residente in zona di via del Ciclamino che la mattina del 7 maggio 2023 stava portando a spasso il cane. Non solo: si parla anche di un automobilista che avrebbe affiancato e superato Giuliano mentre percorreva in bicicletta via Coriano. L’avrebbe quindi visto parlare con due uomini al momento sconosciuti.