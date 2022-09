Politiche 2022, Giulia Torelli si scaglia contro gli anziani: ‘Perché hanno il diritto di voto?’

“Perché i vecchi hanno il diritto di voto? Perchè?“. La closet organizer Giulia Torelli, conosciuta sul web come RockandFiocc (dal nome del suo blog di moda e lifestyle), è finita nella bufera per le sue esternazioni sulle elezioni politiche 2022 che hanno visto la vittoria del centrodestra ed, in particolare, di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Premier in pectore del futuro governo.

La Stories di Giulia Torelli è stata condivisa da Selvaggia Lucarelli e ben presto è diventata virale sui social per la presa di posizione della 35enne di Parma che ha puntato l’indice nei confronti degli anziani per l’esito del dell’ultima tornata elettorale. “Perché hanno il diritto di voto? L’hanno già esercitato nella loro lunga, lunghissima vita. Basta, basta a votare. Basta, non sanno niente, non hanno idea. Quello che sanno lo vedono al tg, non hanno idea, non sanno neanche loro cosa stanno facendo. E poi succedono queste cose. No. I vecchi non devono fare niente, tantomeno votare. In casa devono stare, fermi, fermi immobili con quelle mani” – ha riferito scagliandosi contro di loro anche per l’uso del dispositivo di protezione.

La sinistra milanese (Giulia Torelli, amata da moda e riviste patinate, professione “riordino armadi”) pic.twitter.com/JFRdXHvm4M — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 27, 2022

Giulia Torelli: ‘I vecchi non devono fare niente, tantomeno votare’

“In giro ancora con le mascherine sulla bocca. Sono passati tre anni cos’è che non è chiaro ancora? Che non serve a niente non tenerla con il naso. Eppure vivi, lì, attaccati alla vita. Sono completamente rinco……” – ha chiosato scatenando l’ira di numerosi utenti con l’hashtag Giulia Torelli che è finito in poco tempo in topic trend su Twitter. “Diventerai anziana anche tu e poi voglio vedere quando starai ferma o ti daranno della rinco” – uno dei commenti condivisi in risposta alla posizione della closet organizer.

Fin da ragazzina ha mostrato interesse per l’ordine, lo stile ed organizzare gli spazi nel migliore dei modi. Con il tempo è diventato un lavoro che consiste nell’eliminare il superfluo e ad avere un armadio ben organizzato, con capi che si indossano davvero. É stata protagonista della copertina della settimana scorsa di Vanity Fair.