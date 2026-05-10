Paola Caruso dopo il GF Vip si racconta a Verissimo: ‘La rabbia mi ha fatto perdere il controllo’

Paola Caruso

La showgirl torna in tv dopo l’eliminazione dal reality

Paola Caruso torna sotto i riflettori televisivi. Oggi, domenica 10 maggio, la showgirl sarà ospite di Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, dove ripercorrerà l’esperienza vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Il percorso di Paola Caruso nel reality si è concluso dopo 42 giorni, ma il suo nome è rimasto al centro delle discussioni anche nelle settimane successive. Tra litigi, tensioni e momenti di forte emotività, l’ex Bonas di Avanti un altro è stata una delle concorrenti più divisive dell’ultima edizione.

Nel salotto di Verissimo, Paola ha scelto di guardare con lucidità a quanto accaduto durante il programma, riconoscendo gli errori commessi e parlando apertamente delle proprie fragilità.

“La paura mi ha fatto reagire con rabbia”

Durante l’intervista, Paola Caruso ha spiegato di essere uscita dalla Casa profondamente provata, soprattutto dopo aver rivisto alcuni atteggiamenti avuti nei confronti degli altri concorrenti.

“Sto rimettendo insieme i pezzi, mi sono resa conto delle mie fragilità”, ha raccontato alla Toffanin, ammettendo di essere dispiaciuta per non essere riuscita a mostrare completamente il suo lato più autentico.

Secondo la showgirl, molte delle sue reazioni sarebbero nate da paure e fragilità accumulate nel tempo. “La paura mi ha fatto reagire con la rabbia”, ha confessato, sottolineando di non essere riuscita a controllare alcuni scatti avuti durante il reality.

Paola ha comunque ribadito di non aver mai recitato davanti alle telecamere: “Sono sempre stata vera, ma ho sbagliato a esprimermi in alcuni litigi e scontri”.

Le polemiche nate dentro la Casa del GF Vip

Durante la permanenza nel reality, Paola Caruso aveva fatto discutere anche per alcune dichiarazioni sugli autori del programma. In più occasioni, infatti, aveva lasciato intendere di aver ricevuto indicazioni per alimentare determinate dinamiche all’interno della Casa.

Un aspetto che aveva acceso ulteriori polemiche tra il pubblico social e gli stessi telespettatori del Grande Fratello Vip, già molto divisi sul suo comportamento.

A Verissimo, però, la showgirl ha preferito concentrarsi soprattutto sul percorso personale affrontato negli ultimi mesi, spiegando come questa esperienza le abbia permesso di fare i conti con emozioni rimaste a lungo nascoste.

“Negli ultimi nove anni non ho metabolizzato nulla”

Uno dei passaggi più intensi dell’intervista riguarda proprio il dolore accumulato negli anni. Paola Caruso ha raccontato di aver compreso soltanto oggi quanto alcune ferite del passato abbiano inciso sul suo equilibrio emotivo.

“Questa rabbia la tenevo nascosta e non l’avevo capito”, ha spiegato. Poi l’ammissione più dura: “Negli ultimi nove anni non ho metabolizzato nulla, sono sempre andata avanti su una base fragile”.

Parole che mostrano un lato molto diverso rispetto all’immagine spesso costruita attorno a lei nei programmi televisivi. Dietro gli scontri e le tensioni viste nella Casa, infatti, la showgirl racconta di aver vissuto un lungo periodo di difficoltà personali ed emotive.

Il nuovo equilibrio accanto al figlio Michele

Oggi Paola Caruso dice di voler ripartire soprattutto da sé stessa e dall’amore della sua famiglia. Accanto a lei c’è il figlio Michele, che considera il punto fermo della propria vita.

La showgirl ha raccontato anche di aver ritrovato serenità nel rapporto con il compagno, spiegando che l’esperienza al GF Vip avrebbe persino rafforzato il loro legame.

“Io e il mio compagno siamo più uniti di prima”, ha dichiarato, aggiungendo di voler diventare una persona migliore proprio per il bene di suo figlio.

Negli ultimi anni Paola Caruso ha attraversato momenti molto difficili tra problemi familiari, vicende sentimentali e la malattia del piccolo Michele. Ed è probabilmente anche questo vissuto personale ad aver inciso sul suo comportamento all’interno del reality, trasformando la sua esperienza televisiva in qualcosa di molto più profondo di una semplice partecipazione a un programma tv.

