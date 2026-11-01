Positano, auto sfonda la ringhiera e resta in bilico sul precipizio: 23enne salvo per miracolo

L'auto in bilico sulla Costiera Amalfitana

Paura nella notte in località Scoglio, lungo via Guglielmo Marconi: la vettura ha rischiato di precipitare sugli scogli della Costiera Amalfitana

L’auto sfonda la ringhiera, supera la barriera di protezione e rimane sospesa sul vuoto, a un passo dalla caduta sugli scogli. Poteva trasformarsi in una tragedia il grave incidente stradale avvenuto nella notte a Positano, lungo la strada statale 163 Amalfitana. Protagonista un giovane di 23 anni che, dopo aver perso il controllo della vettura, si è ritrovato con l’abitacolo in una posizione estremamente pericolosa. Nonostante la violenza dell’impatto, è riuscito a uscire dall’auto senza riportare conseguenze gravi.

Positano, lo schianto in località Scoglio: auto oltre la ringhiera

L’incidente si è verificato in località Scoglio, lungo via Guglielmo Marconi. Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. La vettura ha sbandato, finendo contro la ringhiera laterale che delimita la carreggiata e abbattendola con l’impatto.

La parte anteriore dell’automobile ha oltrepassato la barriera, lasciando il veicolo in bilico sul precipizio. Sotto, il vuoto e gli scogli della Costiera Amalfitana. Una situazione estremamente rischiosa, dalla quale il giovane è riuscito a uscire prima che si verificassero conseguenze ancora più gravi.

Il 23enne è apparso sotto shock dopo l’incidente, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Resta da ricostruire la dinamica esatta del sinistro e capire che cosa abbia provocato la perdita di controllo.

Vigili del fuoco con l’autogru per recuperare l’auto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, insieme ai carabinieri. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per mettere in sicurezza l’area e impedire che la vettura, rimasta pericolosamente sospesa oltre la ringhiera, precipitasse.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente delicate e hanno richiesto anche l’impiego di un’autogru, indispensabile per rimuovere il veicolo dalla posizione in cui era rimasto bloccato.

Alle forze dell’ordine spetterà ora il compito di effettuare tutti gli accertamenti e i rilievi necessari per chiarire le circostanze dell’incidente.

La denuncia dell’associazione vittime della strada: «Barriere da sostituire»

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di sicurezza della Statale 163 Amalfitana. Sulla vicenda è intervenuto Salvatore Gagliano, presidente dell’Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana, che ha sollecitato interventi urgenti sulle protezioni laterali.

«Quanto accaduto sabato sera sulla strada statale 163 Amalfitana, nel comune di Positano, evidenzia ancora una volta le condizioni di pericolosità di questa arteria. L’Anas, che da anni non interviene, avrebbe il dovere di procedere immediatamente alla messa in sicurezza di una strada molto trafficata, soprattutto nel periodo estivo», ha dichiarato.

Gagliano ha indicato anche alcuni interventi che ritiene necessari per ridurre i rischi lungo la strada costiera. Tra le richieste c’è la sostituzione delle ringhiere deteriorate con muri di protezione più solidi, oltre all’innalzamento dei muretti esistenti che, secondo l’associazione, sarebbero troppo bassi rispetto alle altezze previste dalle normative.

Il presidente ha inoltre richiamato l’esempio di opere già realizzate nel tratto tra Positano e Praiano, chiedendo soluzioni capaci di garantire maggiore sicurezza senza compromettere il delicato equilibrio paesaggistico della Divina.

L’incidente di Positano si è concluso senza gravi conseguenze per il giovane alla guida. Ma l’immagine dell’auto sospesa oltre la ringhiera riporta al centro una questione che riguarda la sicurezza di chi percorre ogni giorno una delle strade più frequentate e suggestive della Campania.