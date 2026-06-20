Positano, Ferdinando Fusco muore in moto a 49 anni: il dolore della comunità, annullata anche la festa in piazza

Ferdinando Fusco è deceduto in un tragico incidente

L’incidente è avvenuto lungo la Statale Amalfitana 163

Una curva, poi il violento impatto che non gli ha lasciato scampo. Si chiamava Ferdinando Fusco, aveva 49 anni ed era molto conosciuto tra San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro Vesuviano, dove gestiva il negozio di biancheria Master’s House. È lui la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì lungo la Statale Amalfitana 163, nel territorio di Positano, in provincia di Salerno.

La sua morte ha profondamente colpito la comunità, tanto che la Pro Loco San Gennaro 1982 ha deciso di annullare la festa in programma in piazza in segno di lutto.

L’incidente sulla Costiera Amalfitana

Il dramma si è consumato intorno alle 22, nel tratto della Statale 163 in direzione Sorrento, all’altezza della località Garitta, nei pressi di Punta del Sole.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, Ferdinando Fusco stava percorrendo la strada a bordo della sua moto di grossa cilindrata quando, affrontando una curva, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo.

La motocicletta è uscita dalla carreggiata andando a schiantarsi contro due auto parcheggiate in una piazzola di sosta.

Inutili i soccorsi

L’impatto è stato devastante.

Alcuni residenti e automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato il 118, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto le condizioni del motociclista erano già disperate.

Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso del 49enne.

Indagini aperte sulla dinamica dello schianto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Positano e i militari della Radiomobile di Amalfi, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Gli investigatori stanno verificando se all’origine dell’incidente possa esserci stato un guasto meccanico, un malore improvviso oppure un’altra causa ancora da accertare.

Il cordoglio e la decisione della Pro Loco

La notizia della morte di Ferdinando Fusco si è diffusa rapidamente tra San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro Vesuviano, dove era molto conosciuto sia come commerciante sia per il suo carattere cordiale.

In segno di rispetto verso la famiglia, la Pro Loco San Gennaro 1982 ha annunciato l’annullamento della manifestazione in programma nella serata di sabato.

Un gesto che testimonia il profondo cordoglio di una comunità improvvisamente colpita dalla scomparsa di un uomo stimato e conosciuto da tutti.