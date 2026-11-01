Liam Fitzgerald morto a 29 anni in un incidente in moto: addio al fitness influencer da oltre un milione di follower

Liam Fitzgerald

Il creator statunitense è deceduto il 30 ottobre a Miami. A dare la notizia è stata la fidanzata Jamie Lyn Rinaldi

Aveva costruito una community di oltre un milione di persone sui social, condividendo allenamenti, consigli sul fitness e momenti della sua vita quotidiana. Ma la sua storia si è interrotta tragicamente a soli 29 anni. Liam Fitzgerald, influencer statunitense e personal trainer molto seguito su Instagram, è morto in seguito a un incidente in moto avvenuto a Miami, dove viveva da alcuni anni.

La notizia è stata comunicata sabato 31 ottobre dalla fidanzata, Jamie Lyn Rinaldi, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Il giovane era deceduto il giorno precedente, il 30 ottobre, intorno alle 2 del mattino. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi: nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’annuncio della fidanzata: «Una perdita devastante»

È stato un messaggio carico di dolore quello con cui Jamie Lyn Rinaldi ha informato i follower della scomparsa del compagno. La donna ha raccontato che il creator aveva riportato lesioni gravissime nell’incidente motociclistico e che, nonostante gli sforzi per salvarlo, non è stato possibile evitare il tragico epilogo.

«Non ci sono parole per descrivere il dolore di questa perdita. È un momento incredibilmente difficile e straziante per tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene», ha scritto.

La fidanzata ha poi rivolto un appello a chi seguiva Fitzgerald, chiedendo rispetto e riservatezza per la famiglia e per le persone che gli erano più vicine. «Tenete Liam, la sua famiglia, i suoi cari e tutte le persone che gli erano più vicine nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere», ha aggiunto, concludendo il messaggio con un saluto affettuoso: «Riposa in pace, Liam. Ti vogliamo tantissimo bene».

Al momento non sono stati diffusi ulteriori particolari sulle circostanze dell’incidente né sulla dinamica dello schianto.

Dal Wisconsin a Miami: la carriera del fitness influencer

Originario di Evansville, nel Wisconsin, Liam Fitzgerald aveva trascorso parte della sua infanzia nello Stato di Washington. A 18 anni si era trasferito in Arizona e, successivamente, aveva scelto Miami come nuova città, stabilendosi in Florida all’età di 24 anni.

Proprio lì aveva sviluppato la propria attività professionale nel mondo del fitness, lavorando come personal trainer e fitness coach e proponendo anche programmi di allenamento personalizzati. La sua presenza online aveva raggiunto dimensioni importanti: su Instagram poteva contare su oltre un milione di follower.

I suoi contenuti non riguardavano soltanto l’attività fisica. Attraverso i social parlava anche di stile di vita, moda e gestione delle finanze personali. Era inoltre attivo su OnlyFans, dove condivideva contenuti con gli iscritti alla piattaforma.

Tra le sue grandi passioni c’era anche quella per le motociclette. Immagini e video in sella alla propria moto comparivano frequentemente sui suoi profili, mostrando un aspetto importante della sua quotidianità.

«Voglio aiutare le persone a realizzare i propri obiettivi»

In un’intervista rilasciata nel febbraio 2026 alla rivista Inked, Fitzgerald aveva raccontato la volontà di mettere la propria esperienza a disposizione degli altri, aiutandoli a raggiungere traguardi personali e professionali.

«Voglio aiutare le persone a realizzare i propri traguardi, che si tratti di fitness o di costruire un marchio», aveva dichiarato. Una filosofia che aveva accompagnato il suo percorso professionale e il rapporto con la community costruita negli anni.

La notizia della morte ha provocato numerose reazioni sui social. Amici, colleghi e follower hanno lasciato messaggi di cordoglio sotto gli ultimi contenuti pubblicati dal giovane e sotto il post della fidanzata, ricordandone la disponibilità, la generosità e la capacità di trasmettere motivazione.

Tra gli omaggi anche quello del fitness model JT Reinhard, che ha richiamato l’attenzione sui rischi legati alla guida in moto ricordando un grave incidente da lui stesso subito a gennaio. Anche il content creator Austin Georgas ha voluto salutare l’amico, evocando i momenti trascorsi insieme e la sua energia positiva.

Una scomparsa improvvisa che ha lasciato senza parole una community internazionale. Per le migliaia di persone che lo seguivano, il ricordo di Liam Fitzgerald resterà legato ai contenuti, ai progetti e alla voglia di condividere le proprie passioni.