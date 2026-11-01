Antonella Elia, l’intervento a 63 anni e la paura del tumore: «Mi hanno tolto tube e ovaie, aspetto l’istologico»

Antonella Elia a Verissimo

La showgirl racconta a Verissimo il delicato intervento in laparoscopia e la scoperta di focolai di tumore borderline

«Ho paura». Antonella Elia non nasconde la preoccupazione per quello che potrebbe emergere dagli ultimi esami. A pochi giorni da un delicato intervento chirurgico, la showgirl si è raccontata nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 1° novembre, proprio nel giorno del suo 63° compleanno. Una testimonianza intensa, nella quale ha parlato della malattia, dell’operazione e dell’attesa per conoscere l’esito definitivo dell’esame istologico.

La conduttrice televisiva ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento in laparoscopia durante il quale le sono state asportate tube e ovaie. Nel corso dell’operazione i medici hanno effettuato anche un esame istologico estemporaneo, che ha evidenziato la presenza di focolai di tumore borderline. Una diagnosi che, al momento, non consente ancora di stabilire con certezza la natura della lesione.

Antonella Elia e il tumore borderline: «La parola mi spaventa»

La showgirl ha raccontato di essere ancora in attesa dell’esame istologico definitivo, il passaggio necessario per avere un quadro più preciso della situazione. «Non è nemmeno maligno né benigno, la cattiveria di questa lesione bisogna definirla dopo l’esame istologico», ha spiegato, sottolineando che per conoscere il risultato dovrebbero bastare ancora pochi giorni.

L’incertezza è difficile da affrontare, soprattutto dopo aver sentito parlare di focolai tumorali. «La parola focolai di tumore borderline mi spaventa. Non lo so, ho paura», ha ammesso davanti a Silvia Toffanin.

Antonella Elia ha raccontato di sentirsi ancora stanca e frastornata dopo l’intervento. Nonostante abbia già affrontato in passato altri problemi di salute e operazioni, questa volta la preoccupazione è particolarmente forte. Non vuole anticipare conclusioni e preferisce aspettare il responso dei medici prima di capire quale sarà il percorso successivo.

Il dolore al basso ventre e la scoperta durante i controlli

Tutto sarebbe iniziato con un dolore al basso ventre. Inizialmente la showgirl non avrebbe pensato a qualcosa di particolarmente grave, anche perché in passato aveva già superato altri interventi con esito positivo.

Nel suo racconto ha anche ammesso di aver trascurato per circa un anno e mezzo i controlli e i marcatori tumorali, spiegando di non averli effettuati «per noia». La comparsa dei sintomi l’ha però spinta a rivolgersi nuovamente alla ginecologa, che le ha consigliato di sottoporsi agli accertamenti necessari.

Una specialista, attraverso un’ecografia eseguita circa quindici giorni prima dell’intervento, avrebbe individuato un’anomalia. La stessa Elia ha ricordato l’espressione utilizzata dalla dottoressa: «Ha trovato un ago in un pagliaio».

Gli approfondimenti successivi e i risultati dei marcatori tumorali hanno portato a un’accelerazione degli accertamenti e alla decisione di procedere con l’operazione.

L’appello alle donne: «Non sottovalutate i sintomi»

La testimonianza televisiva è diventata anche l’occasione per lanciare un messaggio sulla prevenzione dei tumori ginecologici. Antonella Elia ha invitato le donne a non trascurare i controlli e a rivolgersi al proprio ginecologo in presenza di sintomi sospetti.

Nel suo intervento ha richiamato l’attenzione sulla difficoltà di individuare precocemente le patologie ovariche, ricordando che non esiste uno screening di popolazione consolidato per il tumore ovarico. Ha quindi sottolineato l’importanza della valutazione ginecologica e degli accertamenti indicati dallo specialista, tra cui l’ecografia pelvica transvaginale quando necessaria.

La showgirl ha spiegato di non condividere l’idea di addolcire troppo le parole per evitare di spaventare le donne. «Secondo me, se le donne si spaventano, aumentano la prevenzione», ha detto, sostenendo che conoscere i possibili rischi può spingere a non rimandare visite e controlli.

Ha anche raccontato di voler trasformare questa esperienza in un’occasione per stare vicino ad altre pazienti, prendendo contatti con un’organizzazione per portare il proprio sostegno nelle corsie degli ospedali.

La fragilità, l’affetto dei fan e la vicinanza di Pietro Delle Piane

Non è stato soltanto il racconto degli aspetti clinici. Antonella Elia ha parlato anche delle conseguenze emotive di un’esperienza che l’ha messa profondamente alla prova. Ha ammesso di sentirsi fragile e di vivere momenti di sconforto, nei quali anche piccoli episodi possono provocare reazioni più intense del solito.

«Improvvisamente ti senti un po’ svuotata, un poco segnata», ha raccontato, spiegando quanto una malattia ginecologica possa incidere anche sulla percezione della propria femminilità.

In questo momento sta trovando conforto nell’affetto ricevuto da tante persone. «Ho bisogno di raccogliere amore», ha confessato, descrivendo il sostegno del pubblico come una sorta di grande famiglia capace di farle sentire meno sola.

Il messaggio a Verissimo

Accanto a lei c’è anche Pietro Delle Piane, che le è stato vicino durante gli accertamenti e l’intervento. In un messaggio trasmesso a Verissimo, l’attore ha raccontato di averla accompagnata alla visita decisiva e di aver appreso per primo la notizia dalla dottoressa.

Dopo la fine della relazione, le nozze saltate e il successivo riavvicinamento, i due hanno scelto di non definire pubblicamente la natura attuale del loro rapporto. Elia ha preferito proteggere questa parte della propria vita privata, ma ha voluto riconoscere la presenza di Delle Piane: «Lui c’è ed è la mia bellissima famiglia. Posso contare su di lui nel modo più assoluto».

Adesso l’attenzione è tutta rivolta all’esito dell’esame istologico definitivo. Solo allora sarà possibile avere indicazioni più precise sulla natura dei focolai individuati durante l’intervento e sulle eventuali cure o ulteriori verifiche necessarie.