Pranzo mortale in Australia, serve un piatto di funghi avvelenati: morti i genitori dell’ex e la cognata

Pranzo mortale a Leongatha, nella regione del Gippsland di Victoria, in Australia. Il 29 luglio Erin Patterson, 48 anni, ha invitato i suoi ex suoceri, Gail e Don Patterson, 70 anni, insieme alla sorella di Gail, Heather Wilkinson, 66 anni, e suo marito Ian, 67 anni.

Tra i piatti serviti anche uno che includeva funghi velenosi con i Patterson e la signora Wilkinson che hanno iniziato ad accusare dolori lancinanti con sintomi di una severa gastroenterite. Si sono quindi recati nell’ospedale locale per le prime cure. Ma la situazione si è ulteriormente aggravata e sono stati trasferiti nel nosocomio di Melbourne dove sono deceduti.

Ian Wilkinson sta lottando tra la vita e la morte in ospedale ed è in attesa del trapianto di fegato. La padrona di casa non ha subito alcuna conseguenza, forse perché non ha mangiato la pietanza letale, così come i figli.

“Quello che è successo è devastante e anch’io sono in lutto e voi ragazzi non avete alcun rispetto per questo” – ha detto la 48enne nel rispondere stizzita e infastidita ai giornalisti che si sono presentati davanti casa. La donna si è scagliata poi contro un cane che era entrato nella sua proprietà. Erin Patterson è scoppiata in lacrime durante la perquisizione delle forze dell’ordine.

La polizia ha detto che la relazione con l’ex, Simon, era “amichevole” prima della morte dei suoi genitori. La donna ha respinto più volte qualsiasi addebito ma la polizia intende andare a fondo nella vicenda partendo dal fatto che nel pranzo della morte sono stati serviti dei funghi “altamente letali”. Si tratta dell’Amanita falloide (Amanita phalloides o tignosa verde), un tipo di fungo molto diffuso ma che può determinare conseguenze mortali per gli esseri umani.