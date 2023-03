Preghiera per il giorno dell’Annunciazione del Signore per chiedere una grazia (VIDEO)

Oggi 25 marzo 2022 si celebra l’Annunciazione del Signore o della Beata Vergine Maria è l’annuncio del concepimento e della nascita verginale di Gesù che viene fatto a sua madre Maria (per il Vangelo secondo Luca) e a suo padre Giuseppe (per il Vangelo secondo Matteo) dall’arcangelo Gabriele. In alcuni contesti regionali è detta “Conceptio Domini” o “Conceptio Christi”.

L’Annunciazione del Signore secondo il Vangelo: le differenze tra Matteo e Luca

Annunciazione che è narrata, anche se con modalità differenti, sia nel Vangelo secondo Matteo che nel Vangelo secondo Luca. “Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.

Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù” – viene evidenziato nel Vangelo secondo Matteo mentre Luca precisa che fu l’arcangelo Gabriele a dare l’annuncio a Maria.

Preghiera per il giorno dell’Annunciazione del Signore

Di seguito una preghiera da recitare nel giorno dell’Annunciazione del Signore per chiedere una grazia oggi 25 marzo.