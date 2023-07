Buon onomastico Grazia oggi 2 luglio: immagini da condividere, il culto della Madonna delle Grazie

L’anno liturgico non ha una data specifica per la Madonna delle Grazie ma in base alla tradizione ed alle consuetudini locali la festa mariana viene celebrata in diverse città il 2 luglio, giorno che coincide con la visitazione a Elisabetta.

Ci sono comuni dove si festeggia il 26 agosto mentre a Sassari il 9 maggio ed ancora la terza domenica dopo la Pentecoste. In passato la Madonna delle Grazie veniva commemorata il lunedì in Albis. Nel culto liturgico e in quello popolare è uno degli appellativi con cui la chiesa cattolica venera Maria.

Il significato. Madonna delle Grazie ha un implicito riferimento al suo essere madre di Cristo, la Grazia divina scesa in terra per salvare gli uomini. Dall’altra parte viene indicata come l’unica, Regina di tutte le grazie, a poter intercedere con Dio. Maria è in grado di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno per l’eterna salvezza.

Durante le nozze di Cana è la Madonna che spinge Gesù a compiere il miracolo invitando i servi a fare ciò che il figlio di Dio dirà. Nel giorno della Madonna delle Grazie festeggiano l’onomastico Grazia, Graziella, Maria Grazia, Grazia Maria, Grazia Anna, Graziana e Graziano (si festeggia anche il 18 dicembre in occasione di San Graziano di Tours.

Origine del nome Grazia. É un nome di origine latina che significa “Dono di Dio”, “bellezza” o “dolcezza”

Il 2 luglio, nel giorno della Madonna delle Grazie, si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Grazia che presenta, come evidenziato in precedenza, numerose varianti. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e colleghe di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Grazia.