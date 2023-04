Preghiera a Santa Bernadette Soubirous e immagini buon onomastico 16 aprile

Si festeggia oggi 16 aprile Santa Bernadette, la mistica francese conosciuta al mondo per le apparizione di Nostra Signora di Lourdes.

Preghiera Santa Bernadette Soubirous per chiedere una grazia

In questio difficile e tragico momento legato alla pandemia da coronavirus tanti fedeli rivolgeranno una preghiera a Santa Bernadette che su indicazioni della ‘signora vestita di bianco’ trovò la sorgente miracolosa che diventò presto meta di pellegrinaggio. 69 guarigioni ‘inspiegabili’ furono certificate dall’Ufficio Medico di Lourdes dopo che gli ammalati avevano bevuto alla sorgente. Guarigioni per le quali pregano in tanti in questi terribili settimane.

Santa Bernadette, le apparizioni di Nostra Signora di Lourdes e i miracoli

Marie-Bernarde Soubirous, detta Bernadette è nata a Lourdes il 7 gennaio 1844 ed è morta a Nevers il 16 aprile del 1879, fu proclamata santa da Pio XI nel 1933.

È conosciuta per le apparizioni mariane alle quali riferì di aver assistito in una grotta del suo paese natale (grotta di Massabielle). Tali visioni riguardano una “signora vestita di bianco“, divenuta nota poi come Nostra Signora di Lourdes, cui l’allora quattordicenne Bernadette ha assistito.

Santa Bernadette, la guarigione dopo aver bevuto l’acqua della sorgente

Dopo essersi ritirata all’età di 22 anni presso il convento delle Suore dela Carità di Nevers, Bernadette, che lavorava come assistente in infermierie, ebbe un attacco d’asma e chiese di bere l’acqua dalla sorgente miracolosa. I sintomi regredirono immediatamente ma la religiosa decise di non curarsi allo stesso modo quando si ammalò di tubercolosi ossea al ginocchio destro e morì ad appena 35 anni.

Bernadette Soubirous: la morte ad appena 35 anni, fu proclamata Santa da Pio XI

Inoltre, per via della malattia, Bernadette non ebbe la possibilità di assistere alla consacrazione della basilica in Lourdes nel 1876. Di seguito dal canale YouTube Preghiere la preghiera a Santa Bernardette per chiedere una grazia particolare.

Buon onomastico Bernardette, immagini da condividere

Di seguito alcune immagini per augurare buon onomastico Bernadette oggi 16 aprile.