Prende fuoco la ruota panoramica, terrore a Lipsia: panico e feriti, il video

Almeno 65 persone sono rimaste ferite quando due gondole di una ruota panoramica hanno preso fuoco durante un festival musicale nei pressi di Lipsia, nella Germania orientale. In 16 sono stati costretti al ricovero in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita.

La ruota panoramica ha preso fuoco durante il festival Highfield a Lipsia: 16 persone sono finite in ospedale

Lo riferisce l’agenzia di stampa Dpa, scrive il Guardian. L’incendio è scoppiato in una gondola e si è propagato in una seconda, ha dichiarato la polizia. Quattro persone hanno riportato ustioni e una subito lesioni a causa di una caduta. Almeno una persona caduta mentre altri sono rimasti intossicati dalle inalazioni di fumo. L’incidente è avvenuto al festival Highfield presso il lago Störmthaler, vicino a Lipsia. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

L’incidente si è verificato intorno alle 21:00 di sabato 17 agosto quando i materiali sotto la ruota panoramica hanno preso fuoco per ragioni sconosciute. Le fiamme si sono poi propagate alle gondole. I feriti sono stati portati negli ospedali vicini. Sono stati utilizzati anche gli elicotteri di soccorso. In concomitanza con il Ferragosto Lipsia è stata invasa da appassionati di musica per l’Highfield Festival.