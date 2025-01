Primi nati in Italia, chi sono e chi si contende il primato

Chi è la prima o il primo nato in Italia. Per determinarlo ci vorrebbe il Var con tanto di millesimi.

Agata, Flavio, Violante sono nate alle 00:00 del 1° gennaio alla alla clinica Santa Famiglia di Roma.

Agata, Flavio, Violante e Lucrezia sono nati a mezzanotte a Roma, Ilaria a Napoli, Federico a Milano

Anche Lucrezia è nata al San Camillo a mezzanotte in punto con un cesareo d’urgenza. La piccola, nata prematura a 34 settimane, è in buona salute ed è al momento in osservazione in terapia intensiva neonatale: presto potrà tornare a casa insieme alla mamma Silvia Guastella. Si contende il primato anche Ilaria nata nella clinica internazionale di Via Tasso a Napoli a mezzanotte da mamma Anna De Stasio (35 anni) e per la gioia di papà Alfonso Russo. Stesso discorso per Federico (3 kg e 245 grammi) nato all’alba del nuovo anno all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano.

Ines ed Eva sono nate a Roma a mezzanotte e un secondo. Ines è venuta al mondo invece da mamma Sabrina Mohamed al Policlinico Umberto I con parto naturale. Parto spontaneo anche per Eva Bonafede, nata dalla mamma Maria Salzano al Sant’Eugenio. Alle bimbe e alle loro famiglie gli auguri del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Debora e Nicole sono nate dieci secondi dopo la mezzanotte a Palermo e Lanciano.

Jason è il primo nato a Torino

A Torino il primo nato del 2025 a Torino si chiama Jason (Pesa 4 chili e 10 grammi), venuto alla luce all’ospedale Sant’Anna sei minuti dopo la mezzanotte. È nato da taglio cesareo, la mamma è italiana ed è il primo figlio della coppia. Negli ospedale dell’Asl Città di Torino, il primo nato è stato Nicolò Filippo venuto alla luce all’1:08 al Martini. Tre maschietti anche i primi a salutare il nuovo anno al Maria Vittoria. Sono Noah nato all’ 1.50 seguito da Aiyan alle 3:55 e da Benicio alle 4:02.

Si chiama Mattia il primo nato nel 2025 in provincia di Salerno. Il piccolo è venuto alla luce, intorno alle 00.20, presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Pesa 1 kg e 900 grammi. Tanta emozione nel reparto dove ad attenderlo c’erano i genitori, una coppia residente nel comune di Castel San Giorgio.

Mattia è il primo nato in provincia di Salerno e Gabriel ad Avellino

Il primo bambino del 2025 in Irpinia è venuto al mondo all’Ospedale “Malzoni Research” di Avellino. Il piccolo, che ha ricevuto il nome di Gabriel (pesa 3,2 kg), ha fatto il suo ingresso nel mondo alle 1:07, segnando un inizio straordinario dell’anno per i genitori, Maria Teresa e Giuseppe Domenico, entrambi originari di Potenza.

È una bambina di nome Tassnim la prima nata del 2025 in Provincia di Modena. Pesa 3340grammi ed è venuta al mondo 33 minuti dopo mezzanotte all’Ospedale di Sassuolo. Abdur è il primo nato del 2025 nella Marca, venuto alla luce all’ospedale di Conegliano.