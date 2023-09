Priscilla Salerno interviene su Palermo dopo le parole di Siffredi: ‘Non siamo il cattivo esempio’

Un’altra star del cinema a tre X interviene dopo la presa di posizione di Rocco Siffredi che ha sposato la linea del Ministro per la famiglia Eugenia Roccella per rendere inaccessibili o chiudere i siti per adulti in riferimento alla violenza di gruppo avvenuta a Palermo. Priscilla Salerno, nome d’arte di Tina Ciaco, difende a spada tratta chi opera nel settore e ribadisce la necessità di introdurre a scuola l’educazione sessuale.

Priscilla Salerno non sposa la linea Roccella: ‘La principale causa di questi deplorevoli eventi è la famiglia’

“Con le problematiche di questo periodo riguardando stupri di massa vorrei spezzare una lancia per quanto riguarda la demonizzazione del mio lavoro e di tutte le persone che ne fanno parte , nessuna donna nel mio settore viene maltrattata o usata” – ha riferito Priscilla Salerno precisando che lavoratori e lavoratrici dell’hard “non sono il cattivo esempio ma la principale causa di questi deplorevoli eventi è l’educazione che viene data dalle famiglie”.

‘Sono anni che sostengo che bisogna introdurre con estrema urgenza l’educazione civica sessuale’

La star da tempo spinge affinché l’argomento sia materia di approfondimento a scuola. “Sono anni che dico che bisogna introdurre con estrema urgenza educazione civica sessuale come in tutte le scuole d’Europa. noi socialisti abbiano un progetto da anni ma nessuno ci ascolta” – ha chiosato in un post pubblicato su Facebook. Tre anni fa l’attrice salernitana salì in cattedra al Liceo Classico Perito Levi di Eboli e spiegò le insidie che si incrociano sul web e, soprattutto, sui rischi che si corrono nel diffondere filmati intimi.