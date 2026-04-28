Rachel Kerr scomparsa in Marocco, l’ultimo contatto dall’hotel di Agadir: famiglia in allarme

Scomparsa Rachel Kerr: ‘Situazione preoccupante’
La scomparsa di Rachel Kerr in Marocco preoccupa sempre di più. La viaggiatrice britannica non dà notizie da quando ha lasciato il suo hotel ad Agadir.
Da quel momento il telefono risulta spento e i familiari parlano di una situazione “estremamente preoccupante”.
La dinamica: l’uscita dall’hotel e il silenzio improvviso
Rachel Kerr, originaria di Dunblane, in Scozia, soggiornava presso il Caribbean Village Agador, ad Agadir.
Secondo quanto riferito dalla famiglia, la donna ha lasciato l’hotel sabato. Da quel momento, nessun contatto.
Il telefono è spento e ogni tentativo di raggiungerla è fallito.
Un’interruzione improvvisa, che ha fatto scattare immediatamente l’allarme tra i familiari.
L’allarme dei familiari: l’appello pubblico
A parlare è la cugina Claire Hill, che ha lanciato un appello diretto.
“Chiunque abbia avuto contatti con Rachel Kerr negli ultimi giorni ci contatti”, ha dichiarato.
Le parole sono nette: la famiglia è “estremamente preoccupata” per la sua incolumità.
Un messaggio ripetuto più volte, segno di una crescente angoscia per una situazione ancora senza risposte.
Il profilo: viaggi, social e ultimi movimenti
Rachel Kerr non è una turista qualunque.
È una viaggiatrice esperta, attiva sui social, dove condivide contenuti legati ai suoi spostamenti.
Collabora con marchi legati al turismo, organizza viaggi e ha costruito una presenza online legata proprio alle sue esperienze all’estero.
Durante il soggiorno in Marocco aveva pubblicato foto e video della zona.
L’ultimo contenuto sui social risale al 13 aprile.
Poi il silenzio.
Le ricerche e cosa si sa finora
Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle ricerche in corso.
La denuncia di scomparsa è stata presentata e il caso è seguito con attenzione.
Il punto più delicato resta quello temporale: capire cosa è successo tra l’uscita dall’hotel e l’interruzione di ogni contatto.
Chi l’ha vista per ultimo, dove si stava dirigendo, con chi era in contatto.
Sono queste le domande su cui si concentrano le ricerche.
Un caso che segue uno schema già visto
Non è la prima volta che una scomparsa all’estero inizia con lo stesso schema.
Un ultimo check-out, un telefono spento, nessun segnale.
E poi l’incertezza.
È proprio questo il dettaglio che rende il caso più delicato: l’assenza totale di tracce dopo un momento preciso.
Una linea temporale che si interrompe bruscamente.
Ed è lì che si concentra ora tutta l’attenzione.