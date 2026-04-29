Elisa Giugno trovata morta a Cecima, segni sul corpo e un testimone: il giallo verso la svolta

La 22enne di Voghera era scomparsa da giorni
Il caso della morte di Elisa Giugno a Cecima potrebbe essere ad una svolta. Nuovi elementi emergono sul ritrovamento della 22enne di Voghera, trovata senza vita in una scarpata.
Ci sono segni sul corpo, una testimone e un dettaglio sugli ultimi giorni che cambia la lettura dell’intera vicenda.
La dinamica: il corpo nella scarpata e i primi rilievi
Il corpo di Elisa Giugno era seminascosto tra l’erba alta, in fondo a una scarpata lungo la strada tra Cecima e Serra del Monte.
Una posizione isolata, tra le colline dell’Oltrepò Pavese.
Secondo i primi accertamenti del medico legale, la giovane sarebbe morta da almeno due o tre giorni.
Un dato che apre un primo interrogativo: cosa è successo in quel lasso di tempo in cui nessuno l’ha vista.
Sul corpo sarebbero stati trovati alcuni segni sospetti, elementi che non permettono di escludere nessuna ipotesi.
Il testimone chiave: “C’era un uomo nell’erba”
C’è poi un dettaglio che pesa sulle indagini.
Sabato mattina, all’alba, una donna avrebbe visto una figura accovacciata nell’erba, proprio nel punto in cui è stato trovato il corpo.
All’inizio non ci avrebbe dato peso. Poi, però, ha deciso di parlare con i carabinieri.
Un passaggio decisivo.
Perché quella presenza potrebbe collocarsi esattamente nel momento in cui il corpo era già lì, o poco prima.
E soprattutto: la testimone potrebbe aver riconosciuto quell’uomo.
Gli ultimi giorni: l’amico e la scomparsa
Elisa Giugno era stata vista per l’ultima volta mercoledì scorso.
Si trovava a Serra del Monte, dove frequentava un amico 23enne che vive nell’abitazione del padre, morto pochi mesi fa.
Il giorno dopo i familiari avevano denunciato la scomparsa.
Da quel momento, il vuoto.
Ricerche con droni, controlli, appelli. Ma nessuna traccia fino al ritrovamento del corpo.
Martedì i carabinieri hanno perquisito a lungo l’abitazione del giovane e lo hanno ascoltato per ore.
Al momento, però, non emergono elementi concreti a suo carico.
Le indagini: autopsia decisiva e pista aperta
Gli investigatori del comando provinciale di Pavia stanno lavorando su più fronti.
Non si esclude nulla: dal malore a un possibile gesto estremo, fino all’ipotesi più grave, quella dell’omicidio.
Gli esami tossicologici sono già stati disposti, ma sarà soprattutto l’autopsia a fare chiarezza.
Bisognerà capire se quei segni sul corpo siano compatibili con una caduta, con un’aggressione o con altro.
Un altro nodo riguarda la dinamica: Elisa è arrivata da sola in quel punto o qualcuno era con lei?
Un dettaglio che cambia tutto
Il caso si concentra ora su una domanda precisa.
Non solo come è morta Elisa Giugno.
Ma cosa è successo nelle ore precedenti al ritrovamento.
Il fatto che il corpo sia rimasto lì per giorni, in una zona non isolatissima, e che qualcuno possa essere stato visto nei paraggi, apre uno scenario diverso.
Non è il primo caso in cui un dettaglio apparentemente secondario — uno sguardo, una presenza, un ricordo — diventa centrale.
E qui potrebbe essere proprio così.